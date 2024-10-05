Квартал 95 висміяв Кличка та Філатова - відео

Гумористичне шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Зірки студії "Квартал 95" посміялися з мера Києва Віталія Кличка через ситуацію навколо недобудованого метро. Гумористи також не оминули мера Дніпра.

Відео опублікували на YouTube.

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Актори студії "Квартал 95" висміяли ситуацію навколо станції метро "Виноградар" у Києві, яку намагаються побудувати вже майже шість років. А нещодавно на будівництво заклали ще вісім мільярдів гривень.

"У київському метрополітені з'явилася нова схема, щоправда, фінансова. Метро обійдеться бюджету на вісім мільярдів дорожче. Це що Кличко буде сам особисто пробивати метро кулаками? А може, це Кличко знову щось переплутав і будує метро не на Виноградар, а на виноградники Іспанії?" — пожартували Ткач та Сопонару.

Не забули "кварталівці" й про мера Дніпра, Бориса Філатова. Зокрема, у гумористичній формі відреагували на те, що витрати міськради міста на власну рекламу сягнули аж 46 млн гривень.

"Так дорого за фрази "Філатов молодець" та "Кращий мер" ще ніхто не платив. А я думав, що Філатов сам веде свої сторінки, а виявляється, за лайливі слова платить усе місто. А можливо, гроші пішли на переклад того, що пише Філатов?" — посміялися ведучі шоу.

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