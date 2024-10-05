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Квартал "потроллил" Кличко из-за недостроенного метро в Киеве — видео

5 октября 2024 17:00
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Квартал 95 высмеял Кличко и Филатова.
Юмористическое шоу "Пекучі News". Фото: скриншот
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Звезды студии "Квартал 95" посмеялись над мэром Киева Виталием Кличко из-за ситуации вокруг недостроенного метро. Юмористы также не миновали мэра Днепра.

Видео опубликовали на YouTube.

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Актеры студии "Квартал 95" высмеяли ситуацию вокруг станции метро "Виноградарь" в Киеве, которую пытаются построить уже около шести лет. А недавно на строительство заложили еще восемь миллиардов гривен.

"В киевском метрополитене появилась новая схема, правда, финансовая. Метро обойдется бюджету на восемь миллиардов дороже. Это что Кличко, будет сам лично пробивать метро кулаками? А может, это Кличко опять что-то перепутал и строит метро не на Виноградарь, а на виноградники Испании?" — пошутили Ткач и Сопонару.

Не забыли "кварталовцы" и о мэре Днепра, Борисе Филатове. В частности, в юмористической форме отреагировали на то, что расходы горсовета города на собственную рекламу достигли 46 млн гривен.

"Так дорого за фразы "Филатов молодец" и "Лучший мэр" еще никто не платил. А я думал, что Филатов сам ведет свои страницы, а оказывается, за бранные слова платит весь город. А возможно, деньги пошли на перевод того, что пишет Филатов?" — посмеялись ведущие шоу.

Напомним, также актеры "Квартала 95" сравнили Трампа с трусливым школьником.

Ранее звезда "Квартала 95" Юрий Ткач неожиданно рассказал о серьезном кризисе в отношениях с женой.

Виталий Кличко Квартал 95 Борис Филатов Юрий Ткач Ирина Сопонару

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