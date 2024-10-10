Квартал 95 висміяв оновлену декларацію Петра Порошенка - відео

Фрагмент шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube

Зірки "Кварталу 95" Ірина Сопонару та Володимир Остапчук висміяли колишнього президента України Петра Порошенка. Зокрема, звернули увагу на його онолену декларацію.

Нове відео з'явилося на YouTube.

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Гумористи відреагували на оновлену декларацію Петра Порошенка, в якій він зазначив збільшення своїх статків на мільярд гривень.

"Це в 125 разів більше, ніж олігарх заробив у відповідний місяць за рік до вторгнення росіян. А скільки ще записано на дітей та домашніх улюбленців, таких як Федина та Гончаренко. Виходить, що Порошенко при Зеленському живе краще, ніж при Порошенку?", — потролили експрезидента у "Кварталі".

Актори пожартували, що можливо, Петро Олексійович заробив так багато на тому, що збирав гриби, або змушував людей купувати цукерки своєї компанії.

Кадр з програми "Пекучі NEWS". Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, раніше у "Кварталі 95" посміялися з того, що Порошенка внесли до списку терористів у РФ.

Також днями зірка "Кварталу 95" розповіла, як схудла на сім кілограмів через кризу в стосунках.