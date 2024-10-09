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Скинула сім кілограмів — зірка Кварталу 95 розповіла про кризу у стосунках

9 жовтня 2024 17:00
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Катерина Нікітіна розповіла про кризу в стосунках — подробиці, фото
Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Акторка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна розповіла про непростий період в особистому житті. Два роки тому зірка наважилася на психотерапію через постійні невдачі у коханні.

Про це Катерина розповіла в своєму Instagram.

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Катерина Нікітіна розповіла про проблеми у стосунках

Акторка вирішила бути відвертою зі своїми шанувальниками та розповіла, як намагалася подолати кризу в особистому житті.

Два роки тому, за словами Катерини, вона перебувала у досить важкому емоційному стані та переймалася, що не може побудувати здорові стосунки з чоловіками.

"Я пішла в терапію, через те, що не розуміла, що зі мною, чому жодні мої стосунки не увінчалися успіхом... Чому, мене кидали, чому я не можу бути з людиною більше чотирьох місяців...", — розповіла Нікітіна.

Зірка Кварталу 95 розповіла про проблеми в стосунках
Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna

У непростий час акторка вирішила вести свій блог на YouTube, аби ділитися із жінками своїм досвідом. Але виявилося важче, ніж Катерина собі уявляла.

"Проблеми, з якими я зіштовхнулась: морально виявилась не готового до такого оголення. По-друге, фінанси — щоб вести канал, тобі потрібен інвестор, спонсор, бо самостійно це тягнути важко. По-третє, я почала провалюватись. Тому що терапія це завжди про відкат. Тобі стає легше, але через час ти знову повертаєшся в свої звичні поведінкові патерни. І ще треба контролювати і вчитись", — поділилася Катерина.

Катерина Нікітіна розповіла про проблеми в особистому житті
Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna

Саме тоді стався переломний момент у стосунках знаменитості з коханим. Пара постійно сварилася та не могла знайти спільну мову. 

"Наступив той самий момент, відкат. Ми почали дуже сильно сваритись. Я блокувала його. Не хотіла ані
бачити, ані чути. Проте, ще все мої емоції! I не вміння ними керувати. Сварки — це норм... І навіть це, ми пережили... Але з часом, нічого не зміниться... І я дуже довго не можу наважитись на цей крок і сказати, що я хочу піти...", — відкрилася Катерина.

Катерина Нікітіна розповіла про кризу в стосунках
Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna

Постійний стрес та переживання призвели до того, що Катерина скинула сім кілограмів.

"Я за час наших відносин (саме за важкий період) скинула сім кілограмів.  Всі думали, що я на дієтах, що супер сильно зайнялась спортом, але ні. Стрес в стосунках та не забуваємо, що ще і війна з країні", — розповіла Нікітіна.

Зірка Кварталу 95 зізналася, що схудла через кризу в стосунках
Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna

На данному етапі Катерина та її обранець ще разом. У своїх соцмережах артистка час від часу ділиться їхніми романтичними світлинами. 

Нагадаємо, раніше Олена Кравець поділилася кадрами зі своїми підрослими дітьми.

Також ми писали, що відомий актор вступився за Лесю Нікітюк, яку розкритикували за стосунки з військовим.

Квартал 95 відносини українські зірки "Жіночий квартал" Катерина Нікітіна

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