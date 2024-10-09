Катерина Нікітіна розповіла про кризу в стосунках — подробиці, фото

Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna

Акторка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна розповіла про непростий період в особистому житті. Два роки тому зірка наважилася на психотерапію через постійні невдачі у коханні.

Про це Катерина розповіла в своєму Instagram.

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Акторка вирішила бути відвертою зі своїми шанувальниками та розповіла, як намагалася подолати кризу в особистому житті.

Два роки тому, за словами Катерини, вона перебувала у досить важкому емоційному стані та переймалася, що не може побудувати здорові стосунки з чоловіками.

"Я пішла в терапію, через те, що не розуміла, що зі мною, чому жодні мої стосунки не увінчалися успіхом... Чому, мене кидали, чому я не можу бути з людиною більше чотирьох місяців...", — розповіла Нікітіна.

Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna

У непростий час акторка вирішила вести свій блог на YouTube, аби ділитися із жінками своїм досвідом. Але виявилося важче, ніж Катерина собі уявляла.

"Проблеми, з якими я зіштовхнулась: морально виявилась не готового до такого оголення. По-друге, фінанси — щоб вести канал, тобі потрібен інвестор, спонсор, бо самостійно це тягнути важко. По-третє, я почала провалюватись. Тому що терапія це завжди про відкат. Тобі стає легше, але через час ти знову повертаєшся в свої звичні поведінкові патерни. І ще треба контролювати і вчитись", — поділилася Катерина.

Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna

Саме тоді стався переломний момент у стосунках знаменитості з коханим. Пара постійно сварилася та не могла знайти спільну мову.

"Наступив той самий момент, відкат. Ми почали дуже сильно сваритись. Я блокувала його. Не хотіла ані

бачити, ані чути. Проте, ще все мої емоції! I не вміння ними керувати. Сварки — це норм... І навіть це, ми пережили... Але з часом, нічого не зміниться... І я дуже довго не можу наважитись на цей крок і сказати, що я хочу піти...", — відкрилася Катерина.

Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna

Постійний стрес та переживання призвели до того, що Катерина скинула сім кілограмів.

"Я за час наших відносин (саме за важкий період) скинула сім кілограмів. Всі думали, що я на дієтах, що супер сильно зайнялась спортом, але ні. Стрес в стосунках та не забуваємо, що ще і війна з країні", — розповіла Нікітіна.

Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna

На данному етапі Катерина та її обранець ще разом. У своїх соцмережах артистка час від часу ділиться їхніми романтичними світлинами.

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