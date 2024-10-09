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Сбросила семь килограммов — звезда Квартала 95 рассказала о кризисе в отношениях

9 октября 2024 17:00
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Екатерина Никитина рассказала о кризисе в отношениях - подробности, фото
Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина рассказала о непростом периоде в личной жизни. Два года назад звезда отважилась на психотерапию из-за постоянных неудач в любви.

Об этом Екатерина рассказала в своем Instagram.

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Екатерина Никитина рассказала о проблемах в отношениях

Актриса решила быть откровенной со своими поклонниками и рассказала, как пыталась преодолеть кризис в личной жизни.

Два года назад, по словам Екатерины, она находилась в довольно тяжелом эмоциональном состоянии и беспокоилась, что не может построить здоровые отношения с мужчинами.

"Я пошла в терапию, потому что не понимала, что со мной, почему никакие мои отношения не увенчались успехом... Почему, меня бросали, почему я не могу быть с человеком больше четырех месяцев...", — рассказала Никитина .

Звезда Квартала 95 рассказала о проблемах в отношениях
Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna

В непростое время актриса решила вести свой блог на YouTube, чтобы делиться с женщинами своим опытом. Но оказалось труднее, чем Катерина себе представляла.

"Проблемы, с которыми я столкнулась: морально оказалась не готовой к такому обнажению. Во-вторых, финансы — чтобы вести канал, тебе нужен инвестор, спонсор, потому что самостоятельно это тянуть трудно. В-третьих, я начала проваливаться. Потому что терапия это всегда об откате. Тебе становится легче, но через время ты снова возвращаешься в свои привычные поведенческие паттерны. И это нужно контролировать и учиться", — поделилась Катерина.

Екатерина Никитина рассказала о проблемах в личной жизни
Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna

В это время произошел переломный момент в отношениях знаменитости с любимым. Пара постоянно ссорилась и не могла найти общий язык.

"Наступил тот же момент, откат. Мы начали очень сильно ссориться. Я блокировала его. Не хотела ни
видеть, не слышно. Тем не менее, все мои эмоции! И не умение ими управлять. Ссоры — это норма... И даже это мы пережили... Но со временем ничего не изменится... И я очень долго не могу решиться на этот шаг и сказать, что я хочу уйти..." , — открылась Екатерина.

Екатерина Никитина рассказала о кризисе в отношениях
Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna

Постоянный стресс и переживания привели к тому, что Екатерина сбросила семь килограммов.

"Я за время наших отношений (именно за трудный период) сбросила семь килограммов. Все думали, что я на диетах, супер сильно занялась спортом, но нет. Стресс в отношениях и не забываем, что еще и война с стране", — рассказала. Никитина.

Звезда Квартала 95 призналась, что похудела из-за кризиса в отношениях
Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna

На данном этапе Екатерина и ее избранник вместе. В своих соцсетях артистка время от времени делится их романтическими фотографиями.

Напомним, ранее Елена Кравец поделилась кадрами со своими подросшими детьми.

Также мы писали, что известный актер вступился за Лесю Никитюк, которую раскритиковали за отношения с военным.

Квартал 95 отношения украинские звезды "Женский квартал" Екатерина Никитина

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