Екатерина Никитина рассказала о кризисе в отношениях - подробности, фото

Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna

Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина рассказала о непростом периоде в личной жизни. Два года назад звезда отважилась на психотерапию из-за постоянных неудач в любви.

Об этом Екатерина рассказала в своем Instagram.

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Актриса решила быть откровенной со своими поклонниками и рассказала, как пыталась преодолеть кризис в личной жизни.

Два года назад, по словам Екатерины, она находилась в довольно тяжелом эмоциональном состоянии и беспокоилась, что не может построить здоровые отношения с мужчинами.

"Я пошла в терапию, потому что не понимала, что со мной, почему никакие мои отношения не увенчались успехом... Почему, меня бросали, почему я не могу быть с человеком больше четырех месяцев...", — рассказала Никитина .

Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna

В непростое время актриса решила вести свой блог на YouTube, чтобы делиться с женщинами своим опытом. Но оказалось труднее, чем Катерина себе представляла.

"Проблемы, с которыми я столкнулась: морально оказалась не готовой к такому обнажению. Во-вторых, финансы — чтобы вести канал, тебе нужен инвестор, спонсор, потому что самостоятельно это тянуть трудно. В-третьих, я начала проваливаться. Потому что терапия это всегда об откате. Тебе становится легче, но через время ты снова возвращаешься в свои привычные поведенческие паттерны. И это нужно контролировать и учиться", — поделилась Катерина.

Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna

В это время произошел переломный момент в отношениях знаменитости с любимым. Пара постоянно ссорилась и не могла найти общий язык.

"Наступил тот же момент, откат. Мы начали очень сильно ссориться. Я блокировала его. Не хотела ни

видеть, не слышно. Тем не менее, все мои эмоции! И не умение ими управлять. Ссоры — это норма... И даже это мы пережили... Но со временем ничего не изменится... И я очень долго не могу решиться на этот шаг и сказать, что я хочу уйти..." , — открылась Екатерина.

Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna

Постоянный стресс и переживания привели к тому, что Екатерина сбросила семь килограммов.

"Я за время наших отношений (именно за трудный период) сбросила семь килограммов. Все думали, что я на диетах, супер сильно занялась спортом, но нет. Стресс в отношениях и не забываем, что еще и война с стране", — рассказала. Никитина.

Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna

На данном этапе Екатерина и ее избранник вместе. В своих соцсетях артистка время от времени делится их романтическими фотографиями.

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