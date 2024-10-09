Тарас Цимбалюк вступився за Лесю Нікітюк — подробиці, фото

Відомий актор вступився за Нікітюк, яку розкритикували за роман з військовим
Телеведуча Леся Нікітюк нарвалася на критику у мережі після того, як розсекретила свої стосунки з військовослужбовцем. На захист зірки став актор Тарас Цимбалюк.
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" висловився в Instagram.
Тарас Цимбалюк став на захист Лесі Нікітюк
Днями 36-річна телеведуча вперше розкрила особистість свого обранця. Ним виявився молодший за неї на дев'ять років військовослужбовець Дмитро Бабчук.
Новина викликала різні емоції в користувачів — хтось щиро порадів за Лесю, а хтось навпаки захейтив зірку.
Пройти осторонь негативних коментарів в бік ведучої не зміг Тарас Цимбалюк. Актор був шокований такою кількістю злості та образ на адресу Нікітюк.
"Не розумію, до речі, чого так складається... Може, початок повномасштабної війни посадив вдома якийсь пласт розумників, котрі стали прикуті до телефонів, і вважають, що їхня "цінна" думка комусь треба... Сьогодні відкрив коменти під шістьома абсолютно рандомними постами і мені аж дурно стало від примітиву, що там несеться...", — висловився Цимбалюк.
Зірка кіно зізнався, що йому соромно читати подібне від українців. Адже замість того, аби боротися із зовнішнім ворогом, люди "травлять" своїх же.
"Тупо, с*ка, соромно за людей. Під чим вони це все пишуть? Я вже давно збагнув одну страшну річ: нашому народу не потрібні зовнішні вороги. Для формування жовчі достатньо і своїх людей, щоб їх абсолютно невиправдано х**соситиі демонструвати власну деградацію! Про яке єднання мова, коли ви готові бездумно топити своїх... Реально соромно", — поділився думкою актор.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Леся Нікітюк стане головною героїнею фільму про кохання.
Раніше Потап викликав неоднозначну реакцію своєю публікацією, в якій згадав скандального P. Diddy.
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