Тарас Цимбалюк вступився за Лесю Нікітюк — подробиці, фото

Леся Нікітюк зі своїм бойфрендом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк нарвалася на критику у мережі після того, як розсекретила свої стосунки з військовослужбовцем. На захист зірки став актор Тарас Цимбалюк.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" висловився в Instagram.

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Тарас Цимбалюк став на захист Лесі Нікітюк

Днями 36-річна телеведуча вперше розкрила особистість свого обранця. Ним виявився молодший за неї на дев'ять років військовослужбовець Дмитро Бабчук.

Новина викликала різні емоції в користувачів — хтось щиро порадів за Лесю, а хтось навпаки захейтив зірку.

Пройти осторонь негативних коментарів в бік ведучої не зміг Тарас Цимбалюк. Актор був шокований такою кількістю злості та образ на адресу Нікітюк.

Коментарі під новиною про стосунки Нікітюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Не розумію, до речі, чого так складається... Може, початок повномасштабної війни посадив вдома якийсь пласт розумників, котрі стали прикуті до телефонів, і вважають, що їхня "цінна" думка комусь треба... Сьогодні відкрив коменти під шістьома абсолютно рандомними постами і мені аж дурно стало від примітиву, що там несеться...", — висловився Цимбалюк.

Зірка кіно зізнався, що йому соромно читати подібне від українців. Адже замість того, аби боротися із зовнішнім ворогом, люди "травлять" своїх же.

"Тупо, с*ка, соромно за людей. Під чим вони це все пишуть? Я вже давно збагнув одну страшну річ: нашому народу не потрібні зовнішні вороги. Для формування жовчі достатньо і своїх людей, щоб їх абсолютно невиправдано х**соситиі демонструвати власну деградацію! Про яке єднання мова, коли ви готові бездумно топити своїх... Реально соромно", — поділився думкою актор.

Тарас Цимбалюк вступився за Лесю Нікітюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Леся Нікітюк стане головною героїнею фільму про кохання.

Раніше Потап викликав неоднозначну реакцію своєю публікацією, в якій згадав скандального P. Diddy.