Тарас Цымбалюк вступился за Лесю Никитюк — подробности, фото

Леся Никитюк со своим бойфрендом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк нарвалась на критику в сети после того, как рассекретила свои отношения с военнослужащим. В защиту звезды стал актер Тарас Цымбалюк.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" высказался в Instagram.

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Тарас Цымбалюк встал на защиту Леси Никитюк

На днях 36-летняя телеведущая впервые раскрыла личность своего избранника. Им оказался военнослужащий Дмитрий Бабчук, который младше ее на девять лет.

Новость вызвала разные эмоции у пользователей — кто-то искренне порадовался за Лесю, а кто-то наоборот захейтил звезду.

Остаться в стороне от негативных комментариев в адрес ведущей не смог Тарас Цымбалюк. Актер был шокирован таким количеством злобы и оскорблений в сторону Никитюк.

"Не понимаю, кстати, почему так складывается... Может, начало полномасштабной войны посадило дома какой-то пласт умников, которые стали прикованы к телефонам, и считают, что их "ценное" мнение кому-то надо... Сегодня открыл комменты под шестью абсолютно рандомными постами и мне аж дурно стало от примитива, что там несется...", — сказал Цымбалюк.

Комментарии под новостью об отношениях Никитюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Звезда кино призналась, что ему стыдно читать подобное от украинцев. Ведь вместо того, чтобы бороться с внешним врагом, люди "травят" своих же.

"Тупо, с*ка, стыдно за людей. Под чем они это все пишут? Я уже давно понял одну страшную вещь: нашему народу не нужны внешние враги. Для формирования желчи достаточно и своих людей, чтобы их совершенно неоправданно х**сосить и демонстрировать собственную деградацию! О каком единении речь, когда вы готовы бездумно топить своих... Реально стыдно",— поделился мыслями актер.

Тарас Цымбалюк вступился за Лесю Никитюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно стало известно, что Леся Никитюк станет главной героиней фильма о любви.

Ранее Потап вызвал неоднозначную реакцию своей публикацией, в которой вспомнил скандального P. Diddy.