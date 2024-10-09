Потап на тлі скандалу з P. Diddy обурив заявою - подробиці, фото

Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Репер Потап, який втік з України за кордон, знову здивував неоднозначною поведінкою. Музикант згадав у новій публікації обвинуваченого у секс-злочинах американського репера P. Diddy.

Допис Потап опублікував у своєму Instagram.

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Виконавець-втікач вкотре привернув увагу публіки своїми неоднозначними висловлюваннями. Так, у соцмережі Потап опублікував фото з-за кордону та повідомив, що вирушає на інший кінець світу.

"Прямуємо в іншу частину світу, як P.Diddy казав: "Can't Stop, Won't Stop!", — написав Потап.

Що саме хотів сказати цим виконавець, не усі шанувальники зрозуміли. До того ж, Потап додав у stories те саме фото з піснею P. Diddy та пожартував щодо скандалу навколо нього у відповідях на коментарі.

"Я з ним у Поплавського на одному курсі був", — відповів одному з користувачів музикант.

Потап відповів на коментарі про P. Diddy. Фото: скриншот

Як стало відомо з інших публікацій Потапа, зараз він перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, що репера P.Diddy звинувачують у сексуальних домаганнях, розтлінні неповнолітніх та інших жахливих злочинах.

Днями з'явилися чутки, що будинок P. Diddy був з'єднаний таємними тунелями з маєтком Playboy.

Також на тлі скандалу з P. Diddy з'явилися нові подробиці смерті "пасії" Jay-Z Алії Дани Гоутон.