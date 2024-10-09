Потап на фоне скандала с P. Diddy возмутил заявлением - подробности, фото

Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Сбежавший из Украины за границу рэпер Потап снова удивил неоднозначным поведением. Музыкант упомянул в новой публикации обвиняемого в секс-преступлениях американского рэпера P. Diddy.

Пост Потап опубликовал в своем Instagram.

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Беглый исполнитель в очередной раз привлек внимание публики своими неоднозначными высказываниями. Так, в соцсети Потап опубликовал фото из-за границы и сообщил, что отправляется на другой конец света.

"Направляемся в другую часть мира, как P.Diddy говорил: "Can't Stop, Won't Stop!", — написал Потап.

Что хотел сказать этим исполнитель, не все поклонники поняли. К тому же, Потап добавил в stories то же фото с песней P. Diddy и пошутил по поводу скандала вокруг него в ответах на комментарии.

"Я с ним у Поплавского на одном курсе был", — ответил одному из пользователей музыкант.

Потап ответил на комментарии о P. Diddy. Фото: скриншот

Как стало известно из других публикаций Потапа, сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, что рэппера P.Diddy обвиняют в сексуальных домогательствах, растлении несовершеннолетних и других ужасающих преступлениях.

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