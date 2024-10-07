Наталка Карпа розкритикувала Олега Винника, Івана Дорна та Потапа — подробиці

Наталка Карпа. Фото: instagram.com/natalkakarpa

Співачка Наталка Карпа висловилася про співаків-втікачів Олега Винника, Потапа та Івана Дорна. Зокрема, артистка поділилася своєю думкою, чи є в них майбутнє в українському шоубізнесі.

Про це знаменитість розповіла на шоу "Муз_Тренд".

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Наталка Карпа висловилася про Винника, Потапа та Дорна

Під час повномасштабної війни в Україні троє цих артистів заплямували свою репутацію тим, що втекли за кордон.

Як відомо, Винник зараз живе в Німеччині і тривалий час взагалі не виходив на зв'язок з фанами. Потап же із дружиною Настею Каменських зараз перебуває в Іспанії, а Іван Дорн гастролює по світу.

Ведучий шоу Слава Дьомін поцікавився у Карпи, чи бачить вона цих артистів знову на українській сцені.

"Мені здається, в жодного з цих артистів немає майбутнього в українському шоубізнесі. Це майбутнє є у молодих артистів", — висловилася зірка.

Нагадаємо, дружину Потапа Настю Каменських розкритикували в мережі через нову пісню іспанською.

Раніше стало відомо, що Олег Винник оголосив концертний тур за кордоном.