Наталка Карпа розкритикувала Олега Винника, Івана Дорна та Потапа — подробиці

Відома співачка відповіла, чи є у Винника та Потапа майбутнє в Україні
Співачка Наталка Карпа висловилася про співаків-втікачів Олега Винника, Потапа та Івана Дорна. Зокрема, артистка поділилася своєю думкою, чи є в них майбутнє в українському шоубізнесі.
Про це знаменитість розповіла на шоу "Муз_Тренд".
Наталка Карпа висловилася про Винника, Потапа та Дорна
Під час повномасштабної війни в Україні троє цих артистів заплямували свою репутацію тим, що втекли за кордон.
Як відомо, Винник зараз живе в Німеччині і тривалий час взагалі не виходив на зв'язок з фанами. Потап же із дружиною Настею Каменських зараз перебуває в Іспанії, а Іван Дорн гастролює по світу.
Ведучий шоу Слава Дьомін поцікавився у Карпи, чи бачить вона цих артистів знову на українській сцені.
"Мені здається, в жодного з цих артистів немає майбутнього в українському шоубізнесі. Це майбутнє є у молодих артистів", — висловилася зірка.
Нагадаємо, дружину Потапа Настю Каменських розкритикували в мережі через нову пісню іспанською.
Раніше стало відомо, що Олег Винник оголосив концертний тур за кордоном.
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