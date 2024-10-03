Фонд Олега Винника показав докази його допомоги ЗСУ - фото

У фонді співака-втікача Винника показали, що йому передали військові
Благодійний фонд співака-втікача Олега Винника намагається спростувати чутки про його бездіяльність під час війни в Україні. Команда артиста показала, як йому подякували захисники.
Подробиці з'явилися на сторінці благодійного фонду Олега Винника "Вовчиця" у Facebook.
У фонді Винника показали докази його допомоги ЗСУ
У мережі одіозного виконавця не раз критикували за те, що він відмовчується в Німеччині та публічно не допомагає Збройним Силам. Натомість фан-клуб Винника та представники його фонду продовжують наполягати на тому, що він активно допомагає армії.
Так, у благодійній організації показали, як артист отримав до Дня Захисників і Захисниць Україну особливий подарунок від військових — прапор Сил Спеціальний Операцій (ССО) України із підписом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Напередодні Дня Захисника і Захисниці, в знак подяки за постійну допомогу, засновнику Благодійного Фонду "Вовчиця" Олегу Виннику було передано Прапор сил ССО з підписом Залізного Генерала Валерія Залужного. Прапор було передано Благодійним Фондом "Подих Надії Нації" в співпраці з яким ми здійснюємо підтримку бійців на Покровському напрямку", — написали на сторінці фонду.
Нагадаємо, це вже не вперше фанати співака-втікача заступаються за нього у мережі. Раніше у фан-клубі Винника показали його відзнаки.
Також ми писали, що відома співачка назвала умову, за якої Винник зможе повернутися до України.
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