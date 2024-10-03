Фонд Олега Винника показал доказательства его помощи ВСУ

Олег Винник. Фото: скриншот

Благотворительный фонд беглого певца Олега Винника пытается опровергнуть слухи о его бездействии во время войны в Украине. Команда артиста показала, как его поблагодарили защитники.

Подробности появились на странице благотворительного фонда Олега Винника "Волчица" в Facebook.

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В сети одиозного исполнителя не раз подвергали критике за то, что он отмалчивается в Германии и публично не помогает Вооруженным Силам. Вместо этого фан-клуб Винника и представители его фонда продолжают настаивать на том, что он активно помогает армии.

Так, в благотворительной организации показали, как артист получил ко Дню Защитников и Защитниц Украину особый подарок от военных — флаг Сил Специальных Операций (ССО) Украины с подписью бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Подарок Олегу Виннику от защитников. Фото: facebook.com/vovchytsya.cf

Виннику подарили флаг с подписью Залужного. Фото: facebook.com/vovchytsya.cf

"Накануне Дня Защитника и Защитницы, в знак благодарности за постоянную помощь, основателю Благотворительного Фонда "Волчица" Олегу Виннику было передано Знамя сил ССО с подписью Железного Генерала Валерия Залужного. Флаг был передан Благотворительным Фондом "Дыхание Надежды Нации" в сотрудничестве с которым мы осуществляем поддержку бойцов на Покровском направлении", — написали на странице фонда.

Напомним, это уже не впервые фанаты беглого певца заступаются за него в сети. Ранее в фан-клубе Винника показали его отличия.

Также мы писали, что известная певица назвала условие, при котором Винник сможет вернуться в Украину.