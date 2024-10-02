Світлана Білоножко назвала умову для повернення Олега Винника в Україну

Олег Винник. Фото: скриншот

Народна артистка України Світлана Білоножко вважає, що в Олега Винника є шанс повернутися в Україну. Однак для цього артист-втікач має виконати певні умови.

Своєю думкою співачка поділилася в інтерв'ю Rostyslove Production.

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Народна артистка познайомилася із Винником ще задовго до повномасштабної війни в Україні. Співачка разом зі своїм чоловіком Віталієм Білоножком допомагала йому на творчому шляху.

Тож поведінка співака під час складної ситуації в країні стала для Білоножко несподіванкою. Вона негативно поставилася до його втечі з країни, а також до публічнох сварки між артистом та його директором Олександром Горбенком.

"Я не підтримую такий розрив Горбенка з Винником. Як кажуть, не виносьте сміття з хати. Збережіть те, що було хороше між вами. Ви як продюсер і виконавець об'їздили всю країну, заробили купу грошей, піднялися на цьому, вас люди полюбили. То навіщо ви потім це виносите на розсуд усіх підряд. Цього не треба робити", — висловилася Білоножко.

Світлана Білоножко з Олегом Винником. Фото: скриншот

Однак, на думку співачки, у Винника ще є шанс врятувати свою репутацію та повернути прихильність українців. Але для цього артист-втікач має повернутися та бути поруч зі своїм народом.

"Якщо він так сильно захоче, то може повертатися. Але робити це не тоді, коли буде перемога, а тоді, коли важко. Якщо він зараз повернеться й почне разом з нами їздити до військових і співати, якщо він буде вчиняти так, тоді все відразу забудеться. Треба якась реабілітація. Так не може бути — поїхав собі тихенько, а потім тихенько буде святкувати з нами перемогу — та до побачення! Треба чесно. Я вважаю, якщо хочеш реабілітації — повертайся просто зараз", — висловилася співачка.

Нагадаємо, днями ексучасник гурту DZIDZIO прокоментував втечу Олега Винника до Німеччини під час війни.

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