Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Все забудеться — відома співачка назвала умову для повернення Винника в Україну arrow

Все забудеться — відома співачка назвала умову для повернення Винника в Україну

2 жовтня 2024 17:50
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Світлана Білоножко назвала умову для повернення Олега Винника в Україну
Олег Винник. Фото: скриншот
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Народна артистка України Світлана Білоножко вважає, що в Олега Винника є шанс повернутися в Україну. Однак для цього артист-втікач має виконати певні умови.

Своєю думкою співачка поділилася в інтерв'ю Rostyslove Production.

Читайте також:

Світлана Білоножко розповіла, як Олег Винник може "відбілити" репутацію

Народна артистка познайомилася із Винником ще задовго до повномасштабної війни в Україні. Співачка разом зі своїм чоловіком Віталієм Білоножком допомагала йому на творчому шляху.

Тож поведінка співака під час складної ситуації в країні стала для Білоножко несподіванкою. Вона негативно поставилася до його втечі з країни, а також до публічнох сварки між артистом та його директором Олександром Горбенком.

"Я не підтримую такий розрив Горбенка з Винником. Як кажуть, не виносьте сміття з хати. Збережіть те, що було хороше між вами. Ви як продюсер і виконавець об'їздили всю країну, заробили купу грошей, піднялися на цьому, вас люди полюбили. То навіщо ви потім це виносите на розсуд усіх підряд. Цього не треба робити", — висловилася Білоножко.

Світлана Білоножко та Олег Винник
Світлана Білоножко з Олегом Винником. Фото: скриншот

Однак, на думку співачки, у Винника ще є шанс врятувати свою репутацію та повернути прихильність українців. Але для цього артист-втікач має повернутися та бути поруч зі своїм народом.

"Якщо він так сильно захоче, то може повертатися. Але робити це не тоді, коли буде перемога, а тоді, коли важко. Якщо він зараз повернеться й почне разом з нами їздити до військових і співати, якщо він буде вчиняти так, тоді все відразу забудеться. Треба якась реабілітація. Так не може бути — поїхав собі тихенько, а потім тихенько буде святкувати з нами перемогу — та до побачення! Треба чесно. Я вважаю, якщо хочеш реабілітації — повертайся просто зараз", — висловилася співачка.

Нагадаємо, днями ексучасник гурту DZIDZIO прокоментував втечу Олега Винника до Німеччини під час війни.

Також ми повідомляли, що шанувальники Олега Винника продемонстрували докази його допомоги ЗСУ.

скандал артисти Олег Винник шоу-бізнес українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:45 У Львові судили підприємця, який незаконно переправляв ухилянтів за кордон

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

18:34 У Харкові викрили викладачку університету, яка працювала на ФСБ

18:29 У USAID анонсували допомогу Україні розміром понад мільярд доларів

18:22 BookForum у Львові — скільки видавництв будуть представлені на фестивалі цьогоріч

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

18:13 Адвокати пояснили, як оскаржити рішення ВЛК

18:03 Бізнес одеського короля контрабанди передали державі — що відомо

18:03 У Львівській області сталася стрілянина, — ЗМІ

18:02 ГУР провело масштабну кібератаку на російський фінансовий сектор

17:54 Хотів 10 тис. дол. за фіктивну довідку про інвалідність — у Львові схопили шахрая

18:45 У Львові судили підприємця, який незаконно переправляв ухилянтів за кордон

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

18:34 У Харкові викрили викладачку університету, яка працювала на ФСБ

18:29 У USAID анонсували допомогу Україні розміром понад мільярд доларів

18:22 BookForum у Львові — скільки видавництв будуть представлені на фестивалі цьогоріч

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

18:13 Адвокати пояснили, як оскаржити рішення ВЛК

18:03 Бізнес одеського короля контрабанди передали державі — що відомо

18:03 У Львівській області сталася стрілянина, — ЗМІ

18:02 ГУР провело масштабну кібератаку на російський фінансовий сектор

17:54 Хотів 10 тис. дол. за фіктивну довідку про інвалідність — у Львові схопили шахрая

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня