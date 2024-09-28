Олег Винник нарвався на критику від відомого співака

Співак Julik. Фото: instagram.com/julikofficial

Співак Олег Винник нарвався на чергову критику з боку колег. Ексучасник гурту DZIDZIO, співак Julik, висловився про поведінку артиста, який під час повномасштабної війни в Україні втік за кордон.

Своєю думкою виконавець поділився в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Назарій Гук (справжнє ім'я співака) особисто був знайомий із Винником ще до початку повномасштабної війни. Артист не очікував, що, маючи потужну фан-спільноту, його колега буде відмовчуватися за кордоном у такий складний для країни час.

"Ми з Олегом знайомі особисто. Знімалися в одному з телешоу. Щодо його вчинку: мені абсолютно не зрозуміла його логіка. Він зі своїм фан-клубом міг би зробити чимало, проте цей шанс змарнував", — сказав Julik.

Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

На думку співака, під час війни кожен з артистів мав докласти максимум зусиль для допомоги країні. А теперешні спроби Винника виправити ситуацію навряд чи допоможуть йому повернути довіру українців.

"Це його вибір, засуджувати чи ні, вирішувати вам. Я до такого рішення ставлюся негативно. Коли твоїй країні потрібна підтримка — ти, як артист, мусиш її дати, а не сидіти й мовчати. Намагання виправити ситуацію прирівнюю до нуля, люди все знають, і ти перед ними маєш бути як перед дзеркалом. Чистим, прозорим і найголовніше — щирим", — зауважив Julik.

Зазначимо, що нещодавно стало відомо, де саме мешкає Олег Винник у Німеччині.

Натомість багато фанатів артиста-втікача досі підтримують його. Днями шанувальники Винника показали докази його благодійної діяльності.