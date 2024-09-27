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Шанувальники співака-втікача Винника показали докази його благодійності

27 вересня 2024 17:45
Віталій Ковальчук - Редактор
Фанати співака-втікача Винника заступилися за нього та показали докази його благодійності
Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk
Віталій Ковальчук - Редактор

Після повернення співака Олега Винника до активної музичної та публічної діяльності чимало українців висловлюють своє обурення з цього. Артист, який втік в перші дні до Європи, мовчав два з половиною роки і досі не відіграв жодного благодійного концерту. Втім шанувальники заступилися за 51-річного Винника. 

Відповідні публікації з’явилися в офіційній фан-групі співака у Facebook.

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Докази благодійності Олега Винника

Від початку повномасштабної війни в мережі з’являлися декілька фото, на яких Олег Винник позує біля автівок для військових. Про це, зокрема, розповідав і друг одіозного артиста, музикант та військовий ЗСУ Роман Недзельський. 

Втім експродюсер Винника Олександр Горбенко заявляв — його колишній підопічний не виділяв на благодійність чималі суми, про які йшлось в мережі. І в цілому висловив сумнів щодо висвітлення подібної діяльності співака-втікача. 

На захист Винника встали його шанувальники. Вони почали публікувати відзнаки, який отримав артист і його благодійний фонд "Вовчиця". Так, до речі, себе називають і шанувальниці артиста. 

Винник відзнаки
Подяки Олегу Виннику та його благодійному фонду. Фото: Facebook/vovchytsya
Винник відзнаки
Відзнака Олега Винника. Фото: Facebook/vovchytsya

Олег Винник продовжує жити в столиці Німеччини, Берліні. Він відновив свою музичну діяльність та минулого місяця випустив композицію "Мої люди". Також подейкують, що Винник збирається у турне, втім про подібні плани він ще не оголошував.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали, де в Берліні проживає Олег Винник. Також ми розповідали, що шанувальники Олега Винника публічно "побили горщики" через позицію співака-втікача.

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