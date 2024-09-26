Олег Винник снова разозлил украинцев

Украинский певец Олег Винник. Фото: Instagram.com/olegg._.vynnyk

Украинский певец Олег Винник, который с начала войны выехал из Украины в Германию, в очередной раз вышел на связь с поклонниками. Слова артиста не на шутку разозлили украинцев.

Видео певец опубликовал на своей странице в TikTok.

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Артист опубликовал новый ролик, в котором поблагодарил поклонников за поддержку и похвастался большим количеством подписчиков.

"Благодарю вас за вашу поддержку. За любовь. Спасибо вам, что слушаете песню. И огромное спасибо за 30 000 на TikTok", — сказал певец.

Многих украинцев возмутил новый ролик артиста. Некоторые пользователи соцсетей считают, что артист предал свою Родину.

"Да не любимы они тебе, просто деньги кончились".

"Глаза мои его бы не видели, сладкий аж липнет".

"Кто его еще слушает?"

"Не прошло и 2.5 лет. Сколько задонатил на армию, кроме глотка свежего воздуха?"

Комментарии под видео Олега Винника. Фото: скриншот TikTok

Напомним, фанаты певца Олега Винника поссорились из-за разных мнений по поводу его бегства за границу. Также артиста увидели в компании привлекательной женщины.