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Трус и лицемер — Винника накрыла новая волна хейта

26 сентября 2024 11:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Олег Винник снова разозлил украинцев
Украинский певец Олег Винник. Фото: Instagram.com/olegg._.vynnyk
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинский певец Олег Винник, который с начала войны выехал из Украины в Германию, в очередной раз вышел на связь с поклонниками. Слова артиста не на шутку разозлили украинцев.

Видео певец опубликовал на своей странице в TikTok.

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Артист опубликовал новый ролик, в котором поблагодарил поклонников за поддержку и похвастался большим количеством подписчиков.

"Благодарю вас за вашу поддержку. За любовь. Спасибо вам, что слушаете песню. И огромное спасибо за 30 000 на TikTok", — сказал певец.

@olegg.vynnyk.original

Спасибо! 🙏 Ссылка на песню в Биографии! 💙💛 #моилюди_ov

♬ Мои Люди - Moyi Liudy - Oleg Vynnyk

Многих украинцев возмутил новый ролик артиста. Некоторые пользователи соцсетей считают, что артист предал свою Родину.

"Да не любимы они тебе, просто деньги кончились".

"Глаза мои его бы не видели, сладкий аж липнет".

"Кто его еще слушает?"

"Не прошло и 2.5 лет. Сколько задонатил на армию, кроме глотка свежего воздуха?"

Трус и лицемер — Винника накрыла новая волна хейта - фото 1
Комментарии под видео Олега Винника. Фото: скриншот TikTok

Напомним, фанаты певца Олега Винника поссорились из-за разных мнений по поводу его бегства за границу. Также артиста увидели в компании привлекательной женщины.

видео Олег Винник украинские звезды хейт соцсети

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