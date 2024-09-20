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Шанувальники Олега Винника публічно "побили горщики" через позицію співака-втікача

20 вересня 2024 17:45
Віталій Ковальчук - Редактор
Вовчиці Олега Винника публічно посварилися
Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk
Віталій Ковальчук - Редактор

Після нетривалого повернення співак Олег Винник знову взяв паузу в соцмережах. Натомість його шанувальниці, які називають себе "вовчицями", активно обговорюють і нову пісню артиста-втікача, і в цілому його позицію. Деякі через це посварилися публічно.

Відповідна публікація та коментарі доступні на офіційній фан-сторінці Олега Винника у Facebook

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Одна з шанувальниць артиста, Антоніна Ломакіна, опублікувала спогади чотирирічної давнини з концерту Винника в Чернігові. Фотографії доповнила текстом, в якому запевнила, що артиста, який в перші дні повномасштабної війни виїхав в Європу (живе в столиці Німеччини, Берліні), дуже чекають на Батьківщині. 

"Душа Олега чиста перед своїм народом.  Хоча не всі люди розуміють це, на жаль.    Багато хто зараз кидає каміння в Олега… Олег все одно повернеться в Україну і на українську сцену, тому що багато людей чекають на його повернення в Україну і на українську сцену, і сумують за Олегом", — зазначила фанатка. 

Також вона написала, що під час концерту було прохолодно, але, мовляв, від Винника йшло неймовірне тепло. Ломакіна висловила надію, що після повернення співак не тільки віддаватиме своє тепло, а й отримуватиме його від глядачів. 

Втім така лірика зайшла далеко не всім користувачам фан-групи. Одна з користувачок соцмережі зазначила, що захисникам України в окопах значно холодніше, ніж на майданчику, де виступав Винник. Вона також висловила розчарування одним з останніх інтерв’ю співака, яке той дав в інтерв’ю Олексію Суханову на каналі 1+1.

Винник фанати
Розбірки шанувальниць Олега Винника. Скриншот: Facebook/vovchytsya

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту "Антитіла", військовослужбовець Тарас Тополя не проти протягти руку Олегу Виннику при зустрічі. Також ми розповідали, що співачка Тіна Кароль вперше переклала свій російськомовний хіт, хоча була проти цього.

соцмережі Олег Винник співак українські зірки хейт

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