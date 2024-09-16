Олег Винник прогулявся Берліном та поділився планами на майбутнє — фото

Український співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Мережею шириться нове фото співака Олега Винника. Він прогулявся центром Берліна разом зі своєю представницею Валерією Барон. Кажуть, що у такий спосіб працювали.

Світлину виклали в Instagram.

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Представниця співака виклала в мережу їхнє спільне фото з Берліна. За її словами, вони не просто прогулювалися разом, а обговорювали майбутні плани артиста. Також Барон вкотре підтримала Винника і написала йому компліменти.

"Є лише два способи прожити життя. Перший — наче чудес не існує. Другий — наче навколо одні чудеса" (Альберт Ейнштейн). Важлива зустріч, багато розв'язаних питань. Все ще попереду... Олег Анатолійович, пишаюсь Твоєю силою духу. Лети і створюй чудеса. Твої Люди чекають!" — написала Барон.

Олег Винник і Валерія Барон. Фото: instagram.com/valery_baron

Нагадаємо, що співак Олег Винник нещодавно потрапив у скандал через зверхнє ставлення до молодого виконавця Андрія Кравченка. Також він пообіцяв, що повернеться на сцену і готує світове турне.