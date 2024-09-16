Олег Винник прогулялся по центру Германии с симпатичной женщиной
Сетью распространяется новое фото певца Олега Винника. Он прогулялся по центру Берлина вместе со своей представительницей Валерией Барон. Говорят, что таким образом работали.
Фотографию выложили в Instagram.
Олег Винник прогулялся по Берлину и поделился планами на будущее
Представитель певца выложила в сеть их совместное фото из Берлина. По ее словам, они не просто гуляли вместе, а обсуждали будущие планы артиста. Также Барон еще раз поддержала Винника и написала ему комплименты.
"Есть только два способа прожить жизнь. Первый — как чудес не существует. Второй — как будто вокруг одни чудеса" (Альберт Эйнштейн). Важна встреча, много решенных вопросов. Все еще впереди... Олег Анатольевич, горжусь Твоей силой духа. Лети и сотворяй чудеса. Твои Люди ждут!" — написала Барон.
Напомним, что певец Олег Винник недавно попал в скандал из-за пренебрежительного отношения к молодому исполнителю Андрею Кравченко. Он пообещал, что вернется на сцену и готовит мировое турне.
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