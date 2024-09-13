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Сєрга з ЗСУ назвав умову, за якою Винник та інші зірки-втікачі зможуть повернутися

13 вересня 2024 21:28
Віталій Ковальчук - Редактор
Микола Сєрга з ЗСУ висловився про можливе повернення Олега Винника та Потапа
Військовослужбовець, співак Миколай Сєрга. Скриншот: YouTube/novynylive
Віталій Ковальчук - Редактор

Військовослужбовець, співак Миколай Сєрга поспілкувався з журналістами  Новини.LIVE. Зокрема, він висловився про можливість повернення в Україну популярних артистів — репера Потапа та співака Олега Винника.

Ексклюзивне інтерв’ю з’явилось на Новини.LIVE.

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Минулого місяця співак Олег Винник випустив першу композицію від початку повномасштабної війни та почав активно вести соцмережі. Хоча від 24 лютого тримав там тишу. Репер Потап не повертався на Батьківщину з жовтня минулого року. 

За словами Миколая Сєрги, який, зокрема, бере активну участь в "Культурному десанті", все змінюється. І вищезгадані артисти — також. 

"Подивимось, як це відбуватиметься. Якщо вони будуть корисними, нестимуть щось важливе не популістичними слоганами, а своїми діями, і пройдуть через той опір, який чинитимуть люди країни, пройдуть це з повагою, зішкрібаючи з себе все зайве — то може все в них вийде. Якщо ні — то ні", — зауважив Сєрга. 

За словами військовослужбовця, опір буде сильний. Бо, запевняє Миколай, вже є колективний імунітет.

"Десь агресивний, яким і має бути імунітет, бо він захищає. І це вже такі зміни, які не відкотяться назад. Звісно ми бачимо, дуже багато зараз вилізає, нас постійно атакують з усіх сторін. І психологічно, і інформаційно, і культурно, і фізично. Але ж ми тримаємося. Тому я довіряю колективному імунітету країни", — підсумував Сєрга. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що журналістка Раміна Есхакзай розкрила, як блогеру Олександру Волошину вдалось виїхати за кордон. Також ми розповідали, що росіяни вкрали унікальний формат українського тревел-шоу.

Потап військові Олег Винник українські зірки Коля Сєрга

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