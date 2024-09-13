Раміна провела розслідування, як Олександр Волошин втік з України — відео

Блогери Раміна Есхакзай та Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай провела розслідування, як Олександр Волошин покинув Україну. Вона з'ясувала, що він порушив закон та детально планував свою втечу з країни.

Всі деталі розслідування Раміна розповіла на YouTube.

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Раміна Есхакзай дізналась, яким способом одіозний блогер Олександр Волошин виїхав з України. Журналістка спершу звернулась до самого блогера, щоб дізнатися в нього, як він переїхав кордон. Втім, він коментувати нічого не захотів.

Волошин покинув країну 31 липня 2024 року "як водій мікроавтобуса Volkswagen від суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень".

Раміна Есхакзай викрила план втечі Олександра Волошина. Фото: скриншот

Він скористався системою "Шлях", туди його зареєструвало так зване ТОВ "Рос Транс". У цей самий спосіб він і раніше їздив за кордон. Рішення на виїзд йому надала Житомирська ОВА.

"Такі блогери, як Олександр Волошин, збирають зі своїх підписників гроші. Люди їм кидають гроші для того, щоб вони завезли допомогу для наших захисників. А такі блогери, як Олександр Волошин, користуючись прогалинами в нашому законодавстві, виїжджають за кордон і транслюють, що це нормально", — каже Раміна Есхакзай.

Раміна Есхакзай провела розслідування про Олександра Волошина. Фото: скриншот

Компанія "Рос Транс" також не прокоментувала ситуацію. Всі контакти, які є в доступі — виявились недійсними. Також Раміна додала, що блогер все-таки був в Мексиці, хоча активно це заперечував. У підсумку журналістка назвала його "брехуном". Адже він спеціально вигадав історію про переслідування та прикрився булінгом, які нібито спровокували його втечу. Насправді ж завчасно готувався до виїзду.

Олександр Волошин брехав Раміні. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, як Олександр Волошин пояснив свою втечу з України. Також нещодавно блогер отримав американську візу.