Олександр Волошин втік за кордон через переслідування — відео

Олександр Волошин виправдався за втечу з України
Блогер Олександр Волошин підтвердив, що втік з України. Він пояснив, чому вирішив піти на цей крок. Звинуватив владу, ЗМІ, українців та відомих людей.
Відео виклав у YouTube.
Волошин звинуватив невідомих у переслідуванні
У медіа протягом тижня з'являлись фото, на яких видно, як Олександр Волошин покинув Україну та перебуває закордоном. Він виклав відео, в якому пояснив свою позицію.
"Кожна людина має право робити те, що вона думає і те, що вона хоче. Ми маємо це сприйняти та рухатись далі", — заявив він.
Волошин розповів, що його переслідували невідомі. Спочатку побили його охоронця, який відмовився розповідати інформацію про блогера, а пізніше — знайшов у машині засоби прослуховування. Це все сталося 7 липня, за словами Олександра.
Натомість 8 липня Росія атакувала "Охматдит" і саме тоді Волошин відкрив збір для хворих дітей та записав скандальні звернення з проросійськими наративами. Блогер звинувачує ЗМІ, які подали його, як "зрадника". Втім, він себе таким не вважає.
Також його обурило, що після його промови про "переговори" і те, що "ми не витягуємо цю війну", почали сипатись образи та погрози від українських військових. На його думку, він сказав правду.
Однак, окрім пояснення своєї втечі та історії про начебто переслідування, Волошин вирішив розповісти його версій подій в Україні. Він звинуватив медіа, які псують інформаційну політику у 2024 році. А також створив кілька провокативних картинок. На яких зображений поруч з ведучою Наталією Мосейчук, президентом Володимиром Зеленським та радником голови ОП 6-го скликання Михайлом Подоляком. Біля усіх підпис "Хто зрадник?"
Однак, наприкінці відео закликав до прощення і заявив, що "головний ворог в України зараз — це Росія". Також сказав, що не буде повертатись, допоки "ця система при владі".
Нагадаємо, Олександра Волошина звинуватили у крадіжці 5 мільйонів з благодійного збору. Також блогер потрапив до списку "Миротворець" після скандальної промови.
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