Олександр Волошин втік за кордон через переслідування — відео

Український блогер Олександр Волошин. Фото: скриншот

Блогер Олександр Волошин підтвердив, що втік з України. Він пояснив, чому вирішив піти на цей крок. Звинуватив владу, ЗМІ, українців та відомих людей.

Відео виклав у YouTube.

Читайте також:

Волошин звинуватив невідомих у переслідуванні

У медіа протягом тижня з'являлись фото, на яких видно, як Олександр Волошин покинув Україну та перебуває закордоном. Він виклав відео, в якому пояснив свою позицію.

"Кожна людина має право робити те, що вона думає і те, що вона хоче. Ми маємо це сприйняти та рухатись далі", — заявив він.

Побитий охоронник Олександра Волошина. Фото: скриншот

Волошин розповів, що його переслідували невідомі. Спочатку побили його охоронця, який відмовився розповідати інформацію про блогера, а пізніше — знайшов у машині засоби прослуховування. Це все сталося 7 липня, за словами Олександра.

Переписка Олександра Волошина з охоронцем. Фото: скриншот

Натомість 8 липня Росія атакувала "Охматдит" і саме тоді Волошин відкрив збір для хворих дітей та записав скандальні звернення з проросійськими наративами. Блогер звинувачує ЗМІ, які подали його, як "зрадника". Втім, він себе таким не вважає.

Також його обурило, що після його промови про "переговори" і те, що "ми не витягуємо цю війну", почали сипатись образи та погрози від українських військових. На його думку, він сказав правду.

Прослушка у машині Олександра Волошина. Фото: скриншот

Однак, окрім пояснення своєї втечі та історії про начебто переслідування, Волошин вирішив розповісти його версій подій в Україні. Він звинуватив медіа, які псують інформаційну політику у 2024 році. А також створив кілька провокативних картинок. На яких зображений поруч з ведучою Наталією Мосейчук, президентом Володимиром Зеленським та радником голови ОП 6-го скликання Михайлом Подоляком. Біля усіх підпис "Хто зрадник?"

Кадр з відео Олександра Волошина. Фото: скриншот

Однак, наприкінці відео закликав до прощення і заявив, що "головний ворог в України зараз — це Росія". Також сказав, що не буде повертатись, допоки "ця система при владі".

Нагадаємо, Олександра Волошина звинуватили у крадіжці 5 мільйонів з благодійного збору. Також блогер потрапив до списку "Миротворець" після скандальної промови.