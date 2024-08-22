Александр Волошин скрылся за границу из-за преследований

Украинский блогер Александр Волошин. Фото: скриншот

Блогер Александр Волошин подтвердил, что скрылся из Украины. Он объяснил, почему решил пойти на этот шаг. Обвинил власть, СМИ, украинцев и известных людей.

Видео выложил в YouTube.

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В СМИ в течение недели появлялись фото, на которых видно, как Александр Волошин покинул Украину и находится за границей. Он изложил видео, в котором объяснил свою позицию.

"Каждый человек имеет право делать то, что он думает и то, что он хочет. Мы должны это воспринять и двигаться дальше", — заявил он.

Избитый охранник Александра Волошина. Фото: скриншот

Волошин рассказал, что его преследовали неизвестные. Сначала избили его охранника, который отказался рассказывать информацию о блогере, а позже нашел в машине средства прослушивания. Это произошло 7 июля, по словам Александра.

Переписка Александра Волошина с охранником. Фото: скриншот

8 июля Россия атаковала "Охматдит" и именно тогда Волошин открыл сбор для больных детей и записал скандальные обращения с пророссийскими нарративами. Блогер обвиняет подавших его СМИ как "предателя". Впрочем, он себя таковым не считает.

Также его возмутило, что после его речи о "переговорах" и о том, что "мы не вытаскиваем эту войну", начали сыпаться оскорбления и угрозы от украинских военных. По его мнению, он сказал правду.

Прослушка в машине Александра Волошина. Фото: скриншот

Однако, кроме объяснения своего бегства и истории о якобы преследовании, Волошин решил рассказать его версии событий в Украине. Он обвинил медиа, портящие информационную политику в 2024 году. А также создал несколько провокационных картинок. На которых изображен рядом с ведущей Наталией Мосейчук, президентом Владимиром Зеленским и советником главы ОП 6-го созыва Михаилом Подоляком. У всех подпись "Кто предатель?"

Кадр из видео Александра Волошина. Фото: скриншот

Однако в конце видео призвал к прощению и заявил, что "главный враг у Украины сейчас — это Россия". Также сказал, что не будет возвращаться, пока "эта система у власти".

Напомним, Александра Волошина обвинили в краже 5 миллионов благотворительного сбора. Также блогер попал в список Миротворец после скандальной речи.