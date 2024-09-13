Олександр Волошин, який втік за кордон, похизувався американською візою

Блогер, бізнесмен Олександр Волошин. Скриншот: YouTube/Voloshyn_xx

Напередодні блогер, бізнесмен Олександр Волошин виїхав з України до Європи. Досі невідомо як саме він це зробив, втім колишній чоловік співачки Анни Трінчер не мовчить в соцмережах. Він активно веде блог та показав нову візу у своєму закордонному паспорті.

Відповідні сторіз з’явились в його Instagram.

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Олександр Волошин похизувався новою візою

Влітку Волошин, на якого підписані понад мільйон фолловері, виїхав у Польщу. Втім надовго у Варшаві блогер не затримався. Він переїхав до іспанської Валенсії. Там ексчоловік Анни Трінчер оформив необхідні документи для перебування на території ЄС.

Втім, на цьому зупинятися колишній активний представник українського шоу-бізнесу не став. Йому вдалось отримати туристичну візу США на 10 років. Волошин одразу ж похизувався нею в мережі.

Олександр Волошин показав американську візу. Скриншоти: Instagram/voloshyn_xx

"Кажуть, візу в Америку дуже складно отримати. У мене з десяти друзів та подруг у восьми выдмова… Недарма англійську вчу, приїду, буду вже щебетати. Їду туди реально з туристичними цілями. Якщо вже сподобаються, то буду вирішувати, чи залишатися, які документи робити і так далі", — заявив Волошин.

Коли планується поїздка Волошина за океан - поки не відомо. Як і те, де саме планує жити блогер-втікач. Й досі не розголошено, яким саме шляхом йому вдалося виїхати за кордон. У своїх відвертих сторіз та скандальному відео на YouTube Волошин про це не розповідав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анна Трінчер вперше прокоментувала виїзд ексчоловіка за кордон. Також ми розповідали, що Олександр Волошин виправдався за втечу з України.