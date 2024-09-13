Александр Волошин, который сбежал за границу, похвастался американской визой

Блогер, бизнесмен Александр Волошин. Скриншот: YouTube/Voloshyn_xx

Накануне блогер, бизнесмен Александр Волошин уехал из Украины в Европу. До сих пор неизвестно, как именно он это сделал. Впрочем, бывший муж певицы Анны Тринчер не молчит в соцсетях. Он активно ведет блог и показал новую визу в своем загранпаспорте.

Соответствующие сториз появились в его Instagram.

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Александр Волошин похвастался новой визой

Летом Волошин, на которого подписаны более миллиона фолловеров, уехал в Польшу. Впрочем, надолго в Варшаве блогер не задержался. Он переехал в испанскую Валенсию. Там экс-муж Анны Тринчер оформил необходимые документы для пребывания на территории ЕС.

Впрочем, на этом останавливаться бывший активный представитель украинского шоу-бизнеса не стал. Ему удалось получить туристическую визу США на 10 лет. Волошин сразу же похвастался ею в сети.

Александр Волошин показал американскую визу. Скриншоты: Instagram/voloshyn_xx

"Говорят, визу в Америку очень сложно получить. У меня из десяти друзей и подруг у восьми отказ... Недаром английский учу, приеду, буду щебетать. Еду туда реально с туристическими целями. Если уж понравится, то буду решать, оставаться ли, какие документы делать и так далее", — заявил Волошин.

Когда планируется поездка Волошина за океан — пока неизвестно. Как и то, где именно планирует жить беглый блогер. До сих пор не разглашено, каким именно путем ему удалось уехать за границу. В своих откровенных сториз и скандальном видео на YouTube Волошин об этом не рассказывал.

Напомним, ранее мы писали, что певица Анна Тринчер впервые прокомментировала выезд бывшего мужа за границу. Также мы рассказывали, что Александр Волошин оправдался за побег из Украины.