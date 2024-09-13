Рамина провела расследование, как Александр Волошин сбежал из Украины.

Блоггеры Рамина Эсхакзай и Александр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Журналистка и блогер Рамина Эсхакзай провела расследование, как Александр Волошин покинул Украину. Она выяснила, что он нарушил закон и детально планировал свое бегство из страны.

Все детали расследования Рамина рассказала на YouTube.

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Рамина Эсхакзай узнала, каким способом одиозный блогер Александр Волошин уехал из Украины. Журналистка сначала обратилась к самому блогеру, чтобы узнать у него, как он переехал границу. Впрочем, комментировать ничего не захотел.

Волошин покинул страну 31 июля 2024 "как водитель микроавтобуса Volkswagen от субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам".

Рамина Эсхакзай разоблачила план побега Александра Волошина. Фото: скриншот

Он воспользовался системой "Шлях", туда его зарегистрировало так называемое ООО "РосТранс". Таким же способом он и раньше ездил за границу. Решение на выезд ему предоставила Житомирская ОВА.

"Такие блогеры, как Александр Волошин, собирают со своих подписчиков деньги. Люди им бросают деньги для того, чтобы они завезли помощь для наших защитников. А такие блогеры, как Александр Волошин, пользуясь пробелами в нашем законодательстве, выезжают за границу и транслируют, что это нормально", — говорит Рамина Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай провела расследование об Александре Волошине. Фото: скриншот

Компания "Рос Транс" также не прокомментировала ситуацию. Все доступные контакты оказались недействительными. Также Рамина добавила, что блогер все-таки был в Мексике, хотя активно это отрицал. В итоге журналистка назвала его "лжецом". Ведь он специально придумал историю о преследовании и прикрылся буллингом, якобы спровоцировавшим его бегство. На самом же деле заранее готовился к выезду.

Александр Волошин врал Рамине. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, как Александр Волошин объяснил свой побег из Украины. Также недавно блогер получил американскую визу.