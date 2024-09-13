Росіяни вкрали формат українського тревел-шоу "Як звучить світ… Україна"

Продюсер, музикант Євген Філатов в шоу "Як звучить світ… Україна". Скриншот: YouTube/ukryoutubeproject

Російський телеведучий Олексій Пивоваров презентував проєкт про те, як звучить країна-терорист. Це плагіат унікального українського тревел-шоу "Як звучить світ… Україна" продюсерів, новаторів Євгена та Наталки Синельникових.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Плагіат росіян на шоу "Як звучить світ… Україна"

У черговому прикладі культурної експансії росіяни вирішили використати український YouTube-проєкт як джерело натхнення, створивши схожий формат. У новому відео на російському YouTube-каналі помітна схожість з оригінальним українським проєктом "Як звучить світ… Україна", від концепції і до назви, але з очевидною відсутністю ключової частини — завершального треку, який є важливим елементом української версії.

Порівняння випусків в YouTube. Скриншоти: менеджмент "Як звучить світ… Україна"

"На відміну від оригінального українського тревел-шоу, ведучим якого був талановитий український композитор та саундпродюсер Євген Філатов, росіяни залучили ведучого без особливих творчих досягнень, який лише поверхнево досліджував звуки", — прокоментували Євген та Наталка Синельникові.

"Як звучить світ… Україна" — абсолютно унікальний формат шоу. Євген Філатов, також відомий за псевдонімом The Maneken, збирав звуки українських міст та регіонів і створював з них мелодію. В першому сезоні команда відвідала Чернігів, Одесу, Київ, Львів та Карпати.

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