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Відомий режисер пояснив, чому в Торонто скасували показ стрічки "Росіяни на війні"

13 вересня 2024 17:05
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Олександр Роднянський прокоментував рішення TIFF скасувати показ фільму "Росіяни на війні"
Режисер та продюсер Олександр Роднянський. Фото: Instagram/alexander.rodnyansky
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий кінопродюсер та режисер Олександр Роднянський прокоментував рішення Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) скасувати показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні". Він пояснив, чому цій стрічці не місце на престижній кіноподії.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр зазначив, що рішення МКФ в Торонто є безпрецедентним та пояснив, чому організатори пішли на такий крок.

"У фільмі не звучить тверда антивоєнна позиція самого автора. З визнанням очевидних фактів — злочинної агресії, незаконної анексії територій, воєнних злочинів. Позиції, яка ясно виражена і не викликає сумнівів. У фільмі не заперечуються слова героїв фільму про "українських нацистів", про неможливість вчинення воєнних злочинів проти українського мирного населення, про причини війни, про "єдиний народ", про "громадянську війну в Україні"", — зазначив продюсер.

Він додав, що точно такий фільм можна було б зняти наприкінці 1942 року в розташуванні будь-якої німецької частини під Сталінградом, адже там теж воювали "живі люди". Роднянський впевнений, що його ніхто б не наважився показати на світовому кінофестивалі у розпал війни.

Відомий режисер пояснив, чому в Торонто скасували показ стрічки "Росіяни на війні" - фото 1
Пост продюсера Олександра Роднянського. Фото: Instagram/alexander.rodnyansky
Відомий режисер пояснив, чому в Торонто скасували показ стрічки "Росіяни на війні" - фото 2
Пост продюсера Олександра Роднянського. Фото: Instagram/alexander.rodnyansky

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак також прокоментував рішення організаторів фестивалю МКФ в Торонто.

"TIFF призупинив показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні". Але видав маніпулятивну заяву про "загрози безпеці".  Загроза — це російська пропаганда. Видаючи агресора за жертву у таких фільмах, російська пропаганда намагається спотворити реальність. Головна небезпека — росія. Світ має об'єднатися для боротьби за справедливий мир", — наголосив голова ОП.

Нагадаємо, Олександр Роднянський народився в Києві та відомий як продюсер, що стояв біля джерел популярного телеканалу "1+1". Понад 20 років він є одним із найвпливовіших діячів російського кіно. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він виїхав із Росії і відкрито висловлюється проти війни. У жовтні 2022 року міністерство юстиції РФ оголосило Роднянського "іноземним агентом".

Раніше ми писали про те, що Україна закликала організаторів фестивалю скасувати показ цього фільму. А також голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на пропагандистський фільм росіянки, який було показано на кінофестивалі у Венеції. 

фільм росіяни фестиваль пропаганда Олександр Роднянський українські зірки

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