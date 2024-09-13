Александр Роднянский прокомментировал решение TIFF отменить показ фильма "Русские на войне"

Режиссер и продюсер Александр Роднянский. Фото: Instagram/alexander.rodnyansky

Известный кинопродюсер и режиссер Александр Роднянский прокомментировал решение Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) отменить показ пропагандистского фильма "Русские на войне". Он объяснил, почему этой ленте не место на престижном кинособытии.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Александр отметил, что решение МКФ в Торонто беспрецедентно и объяснил, почему организаторы пошли на такой шаг.

"В фильме не звучит твердая антивоенная позиция самого автора. С признанием очевидных фактов — преступной агрессии, незаконной аннексии территорий, военных преступлений. Позиции, которая ясно выражена и не вызывает сомнений. В фильме не отрицаются слова героев фильма об "украинских нацистах", о невозможности совершения военных преступлений против украинского мирного населения, о причинах войны, о "едином народе", о "гражданской войне в Украине"", — отметил продюсер.

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Он добавил, что точно такой фильм можно было бы снять в конце 1942 года в расположении любой немецкой части под Сталинградом, ведь там тоже воевали "живые люди". Роднянский уверен, что его бы никто не отважился показать на мировом кинофестивале в разгар войны.

Пост продюсера Олександра Роднянського. Фото: Instagram/alexander.rodnyansky

Пост продюсера Олександра Роднянського. Фото: Instagram/alexander.rodnyansky

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал решение организаторов фестиваля МКФ в Торонто.

"TIFF приостановил показ пропагандистского фильма "Россияне на войне". Но выдал манипулятивное заявление об "угрозах безопасности". Угроза — это российская пропаганда. Выдавая агрессора за жертву в таких фильмах, российская пропаганда пытается исказить реальность. Главная опасность — россия. Мир должен объединиться для борьбы за справедливый мир", — подчеркнул глава ОП.

Напомним, Александр Роднянский родился в Киеве и известен как продюсер, который стоял у источников популярного телеканала "1+1". Более 20 лет он является одним из самых влиятельных деятелей российского кино. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он уехал из России и открыто высказывается против войны. В октябре 2022 года министерство юстиции РФ объявило Роднянского "иностранным агентом".

Ранее мы писали о том, что Украина призвала организаторов фестиваля отменить показ этого фильма. А также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на пропагандистский фильм россиянки, который был показан на кинофестивале в Венеции.