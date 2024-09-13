На міжнародному кінофестивалі в Торонто не покажуть стрічку "Росіяни на війні"

Учасники мітингу в Торонто. Фото: Reuters

Міжнародний кінофестиваль в Торонто (TIFF) скасував показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні", який раніше представили на Венеційському кінофестивалі. На такий крок організаторів підштовхнули масові протести і заклики не підтримувати кіно, що "відбілює" злочин росіян в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті фестивалю.

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"МКФ змушений призупинити покази фільму "Росіяни на війні" у п'ятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Хоча ми твердо стоїмо на своїй заяві, яку оприлюднили вчора, це рішення ухвалене з метою забезпечення безпеки всіх гостей, персоналу та волонтерів фестивалю", — йдеться у повідомленні.

Організатори розповіли, що це було неймовірно складне рішення, адже, на їхню думку, цей фільм "заслужив місце в програмі фестивалю", а також додали, що "Росіяни на війні" є офіційним канадсько-французьким продуктом та створений за фінансової підтримки кількох канадських агентств.

Кадр із фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової. Фото: скриншот

Нагадаємо, скандальну стрічку зняла Анастасія Трофімова, яка раніше працювала на пропагандистському холдингу RT. Фільм "Росіяни на війні" показує окупантів "звичайними людьми", а не вбивцями та просякнутий співчуттям до них. Автор показує, що росіяни є просто жертвами політики, які через безвихідь та скрутне матеріальне становище змушені йти воювати.

Раніше ми писали про те, що Україна закликала організаторів фестивалю скасувати показ цього фільму. А також голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на пропагандистський фільм росіянки, який було показано на кінофестивалі у Венеції.