На міжнародному кінофестивалі в Торонто не покажуть стрічку "Росіяни на війні"

На міжнародному кінофестивалі в Торонто скасували показ пропагандистського кіно
Міжнародний кінофестиваль в Торонто (TIFF) скасував показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні", який раніше представили на Венеційському кінофестивалі. На такий крок організаторів підштовхнули масові протести і заклики не підтримувати кіно, що "відбілює" злочин росіян в Україні.
Про це йдеться на офіційному сайті фестивалю.
"Росіяни на війні" не покажуть в Торонто
"МКФ змушений призупинити покази фільму "Росіяни на війні" у п'ятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Хоча ми твердо стоїмо на своїй заяві, яку оприлюднили вчора, це рішення ухвалене з метою забезпечення безпеки всіх гостей, персоналу та волонтерів фестивалю", — йдеться у повідомленні.
Організатори розповіли, що це було неймовірно складне рішення, адже, на їхню думку, цей фільм "заслужив місце в програмі фестивалю", а також додали, що "Росіяни на війні" є офіційним канадсько-французьким продуктом та створений за фінансової підтримки кількох канадських агентств.
Нагадаємо, скандальну стрічку зняла Анастасія Трофімова, яка раніше працювала на пропагандистському холдингу RT. Фільм "Росіяни на війні" показує окупантів "звичайними людьми", а не вбивцями та просякнутий співчуттям до них. Автор показує, що росіяни є просто жертвами політики, які через безвихідь та скрутне матеріальне становище змушені йти воювати.
Раніше ми писали про те, що Україна закликала організаторів фестивалю скасувати показ цього фільму. А також голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на пропагандистський фільм росіянки, який було показано на кінофестивалі у Венеції.
Читайте Новини.LIVE!