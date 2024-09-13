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На международном кинофестивале в Торонто отменен показ пропагандистского кино

13 сентября 2024 10:10
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
На международном кинофестивале в Торонто не покажут фильм "Россияне на войне"
Митингующие в Торонто. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) отменил показ пропагандистского фильма "Русские на войне", который ранее представили на Венецианском кинофестивале. На такой шаг организаторов подтолкнули массовые протесты и призывы не поддерживать кино, которое "отбеливает" преступления россиян в Украине.

Об этом идет речь на официальном сайте фестиваля.

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"МКФ вынужден приостановить показы фильма "Россияне на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о значительных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности. Хотя мы твердо стоим на своем заявлении, которое обнародовали вчера, это решение принято с целью обеспечения безопасности всех гостей, персонала и волонтеров фестиваля", — говорится в сообщении.

Организаторы рассказали, что это было невероятно сложное решение, ведь, по их мнению, этот фильм "заслужил место в программе фестиваля", а также добавили, что "Россияне на войне" является официальным канадско-французским продуктом и создан при финансовой поддержке нескольких канадских агентств.

На международном кинофестивале в Торонто отменен показ пропагандистского кино - фото 1
Кадр из фильма "Россияне на войне" Анастасии Трофимовой. Фото: скриншот

Напомним, скандальную ленту сняла Анастасия Трофимова, ранее работавшая на пропагандистском холдинге RT. Фильм "Россияне на войне" показывает оккупантов "обычными людьми", а не убийцами и проникнут сочувствием к ним. Автор показывает, что россияне просто жертвы политики, которые из-за безысходности и затруднительного материального положения вынуждены идти воевать.

Ранее мы писали о том, что Украина призвала организаторов фестиваля отменить показ этого фильма. А также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на пропагандистский фильм россиянки, который был показан на кинофестивале в Венеции.

США россияне фестиваль Венецианский кинофестиваль пропаганда война в Украине

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