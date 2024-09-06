Росіяни привезли на Венеційський кінофестиваль пропаганду

81-й Венеційський кінофестиваль. Фото: instagram.com/labiennale/

На 81-му щорічному Венеційському кінофестивалі презентували документальний фільм "Росіяни на війні", який зображує окупантів "звичайними" людьми. Його зняла режисерка Анастасії Трофімова, яка провела сім місяців на окупованих росіянами українських територіях.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

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У ІМІ зазначають, що Трофімова раніше працювала на пропагандистському холдингу RT (Russia Today).

Вона прожила сім місяців разом з російським батальйоном на сході України для того, щоб зрозуміти, що насправді відбувається на війні.

"Для мене найбільшим шоком було побачити, які вони (російські військові. — Ред.) прості. Абсолютно звичайні хлопці з сім’ями, з почуттям гумору, зі своїм розумінням того, що відбувається на цій війні", — зазначила вона на пресконференції та додала, що окупанти воюють заради "помсти".

Трофімова не бачить у діях окупантів злочинів та закликала учасників пресконференцій "не мислити чорно-білими стереотипами", бо це призведе до продовження війни.

Українська продюсерка Дар’я Бассель побувала на прем'єрі пропагандистської стрічки у Венеції. Вона зазначила, що Трофімова розповідає у своєму кіно про те, що Росія не брала участі у війнах багато років, а також мовчить про те, що окупанти вторглися на територію України в 2014 році.

Кадр із фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової. Фото: скриншот

За її словами, стрічка "Росіяни на війні" просякнута співчуттям до окупантів, які начебто є просто жертвами політики та йдуть воювати через безвихідь та скрутне матеріальне становище.

Показ російської пропаганди не обмежиться Європою. Незабаром фільм покажуть на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (Канада).

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