Найзвабливіша жінка світу здійняла фурор у голій сукні на Венеційському кінофестивалі

Модель Стелла Максвелл. Фото: Reuters

Моделі Стелла Максвелл і Емілі Ратаковські відвідали прем'єру фільму "Поле битви" на Венеційському міжнародному кінофестивалі. 34-річна Стелла вийшла на червону доріжку в прозорій сукні з білими вирізами, які підкреслили її неймовірну фігуру.

Про це пише Daily Mail.

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Ангел Victoria's Secret та "найбажаніша жінка 2016 року" Стелла Саксвелл одягла срібне намисто, уклавши свої світлі пасма, позуючи перед камерами. Її колега, модель Емілі Ратаковські, у зеленій сукні з глибоким декольте.

Модель Стелла Максвелл. Фото: Reuters

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

"Поле битви", також відоме як Campo di battaglia, — італійська військова драма 2024 року режисера Джанні Амеліо за сценарієм Амеліо та Альберто Таральо з Алессандро Боргі в ролі лікаря часів Першої світової війни в Північній Італії. Фільм змагається за "Золотого лева" і вийде в прокат в Італії 5 вересня 2024 року. 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль, організований La Biennale di Venezia, проходитиме на Лідо ді Венеція з 28 серпня по 7 вересня 2024 року.

Джордж Клуні разом зі своєю дружиною Амаль презентують новий фільм "Вовки" — трилер про пограбування режисера Джона Воттса, в якому він возз’єднується з колегою Бредом Піттом. І Джордж, і Бред будуть присутні на показі 1 вересня. Колишня дружина Бреда Анджеліна Джолі також привезла фільм "Марія", в якому вона грає оперну легенду Марію Каллас.

Джерела вказують, що розклади було складено таким чином, що експодружжя, яке продовжує судовий процес через вісім років після розлучення, не буде на кінофестивалі одночасно.