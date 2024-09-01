Бред Пітт привіз свою наречену на Венеційський фестиваль

Актор Бред Пітт з Інес де Рамон. Фото: instagram.com/hugogloss/

Бред Пітт та його кохана Інес де Рамон прилетіли до Італії, де зараз відбувається Венеціанський кінофестиваль. Пара потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки пристань.

Про це пише Daily Mail.

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60-річний актор був одягнений у чорно-жовті картаті штани та білу сорочку, його образ доповнювали окуляри-авіатори та світло-жовті лофери. На 34-річній Інес були бежева спідниця в підлогу з широким поясом та біла футболка, а також сонцезахисні окуляри та туфлі на високих підборах.

Актор Бред Пітт з Інес де Рамон. Фото: instagram.com/hugogloss/

Ні кінофестивалі Бред Пітт представлятиме фільм "Самотні вовки" Джона Уоттса, в якому він знявся разом із Джорджем Клуні. Клуні також прибув до Венеції разом зі своєю дружиною Амаль.

Відкриття Венеціанського кінофестивалю відбулося раніше цього тижня. Його головною зіркою всі останні дні була Анджеліна Джолі, яка представляла картину "Марія" про оперну діву Марію Каллас. Актриса вже встигла спровокувати чутки про роман із репером Akala, разом із яким її сфотографували репортери, проте інсайдери пізніше розповіли, що між ними лише дружба.

Примітно, що Венеціанський кінофестиваль навмисно склав розклад так, щоб Джолі та Пітт не зустрілися. У цьому зізнався художній директор події Альберто Барбера. Між колишнім подружжям досі напружені стосунки. Багато років вони боролися за опіку над дітьми, а також продовжують позиватися до виноробні Château Miraval. До речі, інсайдери повідомляють, що Бред та Інес половину літа провели у тій самій французькій виноробні.