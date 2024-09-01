Брэд Питт привез свою невесту на Венецианский фестиваль

Актер Брэд Питт с Инес де Рамон. Фото: instagram.com/hugogloss/

Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон прилетели в Италию, где сейчас проходит Венецианский кинофестиваль. Пара попала в объективы папарацци во время прогулки пристани.

Об этом пишет Daily Mail.

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60-летний актер был одет в черно-желтые клетчатые брюки и белую рубашку, его образ дополняли очки-авиаторы и светло-желтые лоферы. На 34-летней Инес были бежевая юбка в пол с широким поясом и белая футболка, а также солнцезащитные очки и туфли на высоком каблуке.

Актер Брэд Питт из Инес де Рамон. Фото: instagram.com/hugogloss/

На кинофестивале Брэд Питт будет представлять фильм "Одинокие волки" Джона Уоттса, в котором он снялся вместе с Джорджем Клуни. Клуни также прибыл в Венецию вместе со своей супругой Амаль.

Открытие Венецианского кинофестиваля состоялось ранее на этой неделе. Его главной звездой все последние дни была Анджелина Джоли, представлявшая картину "Мария" об оперной диве Марии Каллас. Актриса уже успела спровоцировать слухи о романе с рэпером Akala, вместе с которым ее сфотографировали репортеры, однако инсайдеры позже рассказали, что между ними только дружба.

Примечательно, что Венецианский кинофестиваль намеренно составил расписание так, чтобы Джоли и Питт не встретились. В этом признался художественный директор события Альберто Барбера. Между бывшими супругами до сих пор напряженные отношения. Многие годы они боролись за опеку над детьми, а также продолжают судиться с винодельческой Château Miraval. Кстати, инсайдеры сообщают, что Брэд и Инес половину лета провели в той же французской винодельне.