Самая соблазнительная женщина мира произвела фурор в голом платье на Венецианском кинофестивале

Модель Стелла Максвелл. Фото: Reuters

Модели Стелла Максвелл и Эмили Ратаковски посетили премьеру фильма "Поле битвы" на Венецианском международном кинофестивале. 34-летняя Стелла вышла на красную дорожку в прозрачном платье с белыми вырезами, подчеркнувшими ее невероятную фигуру.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ангел Victoria's Secret и "самая желанная женщина 2016 года" Стелла Максвелл надела серебряное колье, уложила светлые пряди, позируя перед камерами. Ее коллега, модель Эмили Ратаковски, примеряла зеленое платье с глубоким декольте.

Модель Стелла Максвелл. Фото: Reuters

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

"Поле битвы", также известное как Campo di battaglia, — итальянская военная драма 2024 года режиссера Джанни Амелио по сценарию Амелио и Альберто Таральо из Алессандро Борги в роли врача времен Первой мировой войны в Северной Италии. Фильм борется за "Золотого льва" и выйдет в прокат в Италии 5 сентября 2024 года. 81-й Венецианский международный кинофестиваль, организованный La Biennale di Venezia, пройдет на Лидо ди Венеция с 28 августа по 7 сентября 2024 года.

Джордж Клуни вместе со своей супругой Амаль презентуют новый фильм "Волки" — триллер об ограблении режиссера Джона Уоттса, в котором он воссоединяется с коллегой Брэдом Питтом. И Джордж и Брэд будут присутствовать на показе 1 сентября. Бывшая супруга Брэда Анджелина Джоли также привезла фильм "Мария", в котором играет оперную легенду Марию Каллас.

Источники указывают, что расписания были составлены таким образом, что экс-супруги, которые продолжают судебный процесс через восемь лет после развода, не будут на кинофестивале одновременно.