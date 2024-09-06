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В Венеции презентовали ленту "Россияне на войне", которая "оправдывает" преступления оккупантов

6 сентября 2024 17:50
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Россияне привезли на Венецианский кинофестиваль пропаганду
81-й Венецианский кинофестиваль. Фото: instagram.com/labiennale/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

На 81-м ежегодном Венецианском кинофестивале презентовали документальный фильм "Россияне на войне", изображающий оккупантов "обычными" людьми. Его сняла режиссер Анастасии Трофимова, которая провела семь месяцев на оккупированных россиянами украинских территориях.

Об этом сообщает Институт массовой информации.

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В ИМИ отмечают, что Трофимова работала на пропагандистском холдинге RT (Russia Today).

Она прожила семь месяцев вместе с российским батальоном на Востоке Украины для того, чтобы понять, что происходит на войне.

"Для меня самым большим шоком было увидеть, какие они (российские военные — Ред.) простые. Абсолютно обычные ребята с семьями, с чувством юмора, со своим пониманием того, что происходит на этой войне", — отметила она на пресс-конференции и добавила, что оккупанты воюют ради "мести".

Трофимова не видит в действиях оккупантов преступлений и призвала участников пресс-конференций "не мыслить черно-белыми стереотипами", потому что это приведет к продолжению войны.

Украинская продюсер Дарья Бассель побывала на премьере пропагандистской ленты в Венеции. Она отметила, что Трофимова рассказывает в своем кино о том, что Россия не участвовала в войнах много лет, а также молчит о том, что оккупанты вторглись на территорию Украины в 2014 году.

В Венеции презентовали фильм "Россияне на войне", оправдывающий преступления оккупантов - фото 1
Кадр из фильма "Россияне на войне" Анастасии Трофимовой. Фото: скриншот

По ее словам, лента "Россияне на войне" проникнута сочувствием к оккупантам, которые вроде бы являются просто жертвами политики и идут воевать из-за безысходности и затруднительного материального положения.

Показ российской пропаганды не ограничится Европой. В скором времени фильм покажут на Международном кинофестивале в Торонто (Канада).

Напомним, Стелла Максвелл ошеломила выходом в откровенном платье на фестивале в Венеции. А раньше мы писали, что Брэд Питт вышел в свет с невестой.

россияне Венецианский кинофестиваль оккупанты пропаганда Россия

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