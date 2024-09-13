Россияне украли формат украинского тревел-шоу "Як звучить світ… Україна"

Продюсер, музыкант Евгений Филатов в шоу "Як звучить світ… Україна". Скриншот: YouTube/ukryoutubeproject

Российский телеведущий Алексей Пивоваров представил проект о том, как звучит страна-террорист. Это плагиат уникального украинского тревел-шоу "Як звучить світ… Україна" продюсеров, новаторов Евгения и Натальи Синельниковых.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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В очередном примере культурной экспансии россияне решили использовать украинский YouTube-проект как источник вдохновения, создав схожий формат. В новом видео на российском YouTube-канале заметно сходство с оригинальным украинским проектом "Як звучить світ… Україна", от концепции и до названия, но с очевидным отсутствием ключевой части — завершающего трека, являющегося важным элементом украинской версии.

Сравнение выпусков в YouTube. Скриншоты: менеджмент "Як звучить світ… Україна"

"В отличие от оригинального украинского тревел-шоу, ведущим которого был талантливый украинский композитор и саундпродюсер Евгений Филатов, россияне привлекли ведущего без особых творческих достижений, лишь поверхностно исследовавшего звуки", — прокомментировали Евгений и Наталья Синельнику.

"Як звучить світ… Україна" — абсолютно уникальный формат шоу. Евгений Филатов, также известный по псевдониму The Maneken, собирал звуки украинских городов и регионов и создавал из них мелодию. В первом сезоне команда посетила Чернигов, Одессу, Киев, Львов и Карпаты.

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