Николай Серга из ВСУ высказался о возможном возвращении Олега Винника и Потапа

Военнослужащий, певец Коля Серга. Скриншот: YouTube/novynylive

Военнослужащий, певец Коля Серга пообщался с журналистами Новини.LIVE. В частности, он высказался о возможности возвращения в Украину популярных артистов — рэпера Потапа и певца Олега Винника.

Эксклюзивное интервью появилось на Новини.LIVE.

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Коля Серга о возможном возвращении артистов

В прошлом месяце певец Олег Винник выпустил первую композицию с начала полномасштабной войны и начал активно вести соцсети. Хотя с 24 февраля держал там тишину. Рэпер Потап не возвращался на Родину с октября прошлого года.

По словам Коли Серги, который, в частности, активно участвует в "Культурном десанте", все меняется. И вышеупомянутые артисты тоже.

"Посмотрим, как это будет происходить. Если они будут полезны, будут нести что-то важное не популистическими слоганами, а своими действиями, и пройдут через то сопротивление, которое будут оказывать люди страны, пройдут это с уважением, соскребая с себя все лишнее — то может все у них получится. Если нет — то нет", — отметил Серга.

По словам военнослужащего, сопротивление будет сильным. Потому что, уверяет Николай, уже есть коллективный иммунитет.

"Где-то агрессивный, каким и должен быть иммунитет, потому что он защищает. И это уже такие изменения, которые не откатятся назад. Конечно, мы видим, очень много сейчас вылезает, нас постоянно атакуют со всех сторон. И психологически, и информационно, и культурно, и физически. Но ведь мы держимся. Поэтому я доверяю коллективному иммунитету страны", — подытожил Серга.

Напомним, ранее мы писали, что журналист Рамина Эсхакзай раскрыла, как блогеру Александру Волошину удалось выехать за границу. Также мы рассказывали, что россияне украли уникальный формат украинского тревел-шоу.