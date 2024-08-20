Олег Винник не на жарт розлютив українців — відео

Співак Олег Винник. Фото: скриншот з YouTube

Нещодавно український співак Олег Винник, який з початку війни виїхав з України до Німеччини, анонсував нову пісню "Мої люди" та вперше за три роки записав відеозвернення до своїх шанувальників. Артист продовжує нагадувати про себе у соцмережах, однак, українці не дуже зраділи його поверненню.

Нове відеозвернення Винник опублікував у TikTok.

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@olegg.vynnyk.original Замовляйте вже сьогодні пісню «Мої Люди»! Посилання в Біографії. Інструкція: 1. Пригадайте наші найщасливіші моменти. 2. ⁠Виставляйте їх на ТікТок та всіх інших платформах, користуючись хештегом #моїлюди_OV 3. Додавайте, будь ласка, автора відео в описі. 4. ⁠Єднаймось! 💙💛 До скорої зустрічі! ♬ Originalton - Olegg Vynnyk

Артист записав шанувальникам відеоролик, на якому подякував за підтримку та нагадав про свою нову пісню "Мої люди", яка вийде 23 серпня, на День Державного прапора України.

Окрім того, виконавець подякував нашим захисникам.

Багатьох українців обурило неочікуване повернення артиста. Деякі користувачі соцмереж вважають, що артист зрадив свою країну та людей.

Гнівні коментарі під відео Олега Винника. Фото: скриншот TikTok

Олег Винник розлютив українців. Фото: скриншот TikTok

Нагадаємо, у мережі показали рідкісний знімок Олега Винника. А також відома телеведуча висловилася з приводу виїзду артиста за межі України.