Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Украинцы "смешали с грязью" Винника, который вернулся на сцену после длительного молчания arrow

Украинцы "смешали с грязью" Винника, который вернулся на сцену после длительного молчания

20 августа 2024 17:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Олег Винник не на шутку разозлил украинцев — видео
Певец Олег Винник. Фото: скриншот из YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Недавно украинский певец Олег Винник, который с начала войны выехал из Украины в Германию, анонсировал новую песню "Мої люди" и впервые за три года записал видеообращение к своим поклонникам. Артист продолжает напоминать о себе в соцсетях, однако украинцы не очень обрадовались его возвращению.

Новое видеообращение Винник опубликовал в TikTok.

Читайте также:

Винник напомнил о своей песне и вызвал хейт

@olegg.vynnyk.original

Заказывайте уже сегодня песню «Мои Люди»! Ссылки в биографии. Инструкция: 1. Вспомните наши самые счастливые моменты. 2. ⁠Выставляйте их на ТикТок и на всех других платформах, пользуясь хештегом #моилюди_OV 3. Добавляйте, пожалуйста, автора видео в описании. 4. ⁠Объединяемся! 💙💛 До скорой встречи!

♬ Originalton - Olegg Выннык

Артист записал поклонникам видеоролик, на котором поблагодарил за поддержку и напомнил о своей новой песне "Мої люди", которая выйдет 23 августа, на День Государственного флага Украины.

Кроме того, исполнитель поблагодарил наших защитников.

Многих украинцев возмутило неожиданное возвращение артиста. Некоторые пользователи соцсетей считают, что артист предал свою страну и людей.

Украинцы "смешали с грязью" Винника, возвращающегося на сцену после длительного молчания - фото 1
Гневные комментарии под видео Олега Винника. Фото: скриншот TikTok
Украинцы "смешали с грязью" Винника, возвращающегося на сцену после длительного молчания - фото 2
Олег Винник разозлил украинцев. Фото: скриншот TikTok

Напомним, в сети показали редкий снимок Олега Винника. А также известная телеведущая высказалась по поводу выезда артиста за пределы Украины.

скандал Олег Винник песня война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:06 Воины бригады "Лють" уничтожили 30 оккупантов на Торецком направлении — видео

18:50 Россия ударила по детскому кафе на Запорожье — в ОВА заявили о раненых

18:49 Сырский сообщил, что ВСУ контролируют более 90 населенных пунктов в Курской области

18:47 Получит ли Фарион звание "Герой Украины" — петиция почти собрала нужное количество подписей

18:45 Россияне ударили по Константиновке — есть погибший и пострадавший

Врачи "Охматдета" рассказали о специфике работы после ракетной атаки - 80x80

Врачи "Охматдета" рассказали о специфике работы после ракетной атаки

18:27 На озере в Одесской области массово гибнут утки

18:11 В Испании умер старейший человек в мире — сколько ему было лет

18:07 Во Львовской ОВА назвали количество общин в регионе, подчиняющихся УПЦ МП

18:06 Зеленский наградил раненых бойцов в больнице Кропивницкого

18:01 Зеленский анонсировал усиление украинской ПВО — подробности

19:06 Воины бригады "Лють" уничтожили 30 оккупантов на Торецком направлении — видео

18:50 Россия ударила по детскому кафе на Запорожье — в ОВА заявили о раненых

18:49 Сырский сообщил, что ВСУ контролируют более 90 населенных пунктов в Курской области

18:47 Получит ли Фарион звание "Герой Украины" — петиция почти собрала нужное количество подписей

18:45 Россияне ударили по Константиновке — есть погибший и пострадавший

Врачи "Охматдета" рассказали о специфике работы после ракетной атаки - 80x80

Врачи "Охматдета" рассказали о специфике работы после ракетной атаки

18:27 На озере в Одесской области массово гибнут утки

18:11 В Испании умер старейший человек в мире — сколько ему было лет

18:07 Во Львовской ОВА назвали количество общин в регионе, подчиняющихся УПЦ МП

18:06 Зеленский наградил раненых бойцов в больнице Кропивницкого

18:01 Зеленский анонсировал усиление украинской ПВО — подробности

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Врачи "Охматдета" рассказали о специфике работы после ракетной атаки - 80x80

Врачи "Охматдета" рассказали о специфике работы после ракетной атаки

Text

08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут