Олег Винник не на шутку разозлил украинцев — видео

Певец Олег Винник. Фото: скриншот из YouTube

Недавно украинский певец Олег Винник, который с начала войны выехал из Украины в Германию, анонсировал новую песню "Мої люди" и впервые за три года записал видеообращение к своим поклонникам. Артист продолжает напоминать о себе в соцсетях, однако украинцы не очень обрадовались его возвращению.

Новое видеообращение Винник опубликовал в TikTok.

Читайте также:

Винник напомнил о своей песне и вызвал хейт

@olegg.vynnyk.original Заказывайте уже сегодня песню «Мои Люди»! Ссылки в биографии. Инструкция: 1. Вспомните наши самые счастливые моменты. 2. ⁠Выставляйте их на ТикТок и на всех других платформах, пользуясь хештегом #моилюди_OV 3. Добавляйте, пожалуйста, автора видео в описании. 4. ⁠Объединяемся! 💙💛 До скорой встречи! ♬ Originalton - Olegg Выннык

Артист записал поклонникам видеоролик, на котором поблагодарил за поддержку и напомнил о своей новой песне "Мої люди", которая выйдет 23 августа, на День Государственного флага Украины.

Кроме того, исполнитель поблагодарил наших защитников.

Многих украинцев возмутило неожиданное возвращение артиста. Некоторые пользователи соцсетей считают, что артист предал свою страну и людей.

Гневные комментарии под видео Олега Винника. Фото: скриншот TikTok

Олег Винник разозлил украинцев. Фото: скриншот TikTok

Напомним, в сети показали редкий снимок Олега Винника. А также известная телеведущая высказалась по поводу выезда артиста за пределы Украины.