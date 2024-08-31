Андрій Кравченко відреагував на зверхні слова Олега Винника щодо дуету — відео

Український співак Андрій Кравченко. Фото: instagram/andrii_kravch

Український співак Андрій Кравченко, якого фанати порівнюють з артистом Олегом Винником, прокоментував свою участь в проєкті "Говорить вся країна". Він пояснив, навіщо пішов на телешоу та чому запропонував заспівати дуетом з "володарем вовчиць".

Присвятив цій темі допис в Instagram.

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Андрій Кравченко не хоче співати в дуеті з Олегом Винником

Співак Андрій Кравченко вже понад рік страждає від порівнянь з артистом Олегом Винником, який покинув Україну від початку повномасштабного вторгнення. Він погодився на участь у шоу "Говорить вся країна", щоб нарешті "розставити всі крапки над "і".

Він запевняє, що не забирав собі команду Винника. Він взагалі не співпрацює з експродюсером артиста Олександром Горбенком. Єдиний зв'язок — це концертний директор Сергій Букшин. У минулому він дійсно працював на Винника.

"Мій теперішній концертний директор Сергій Букшин свого часу працював у команді Винника. Можливо, це вводить в оману когось, що продюсер Винника — мій теперішній продюсер. Це не так! Робота концертного директора — організація заходів. Сергій на цьому знається на всі 100%, і гріх це не застосовувати у роботі. А стратегічні рішення, що стосуються моєї творчості, я приймаю особисто, без "вказівок ззовні", — пояснив Кравченко.

Також Андрій Кравченко прокоментував свою пропозицію Виннику заспівати дуетом. Виявляється, що він сказав це в іронічному контексті та насправді прагне не мати нічого спільного з артистом. Водночас його зухвала відповідь про "чергу" та "запропонує Мадонні заспівати" його засмутила.

"Я не хотів ніякого дуету. Я ставлюся до творчості Винника з повагою, бо він свого часу дійсно був вагомою особистістю для України. Фразу про дует я сказав, щоб, можливо, було менше порівнянь мене до нього. Як він це сприйняв — це вже інша розмова. Сказав, що нібито краще запропонує Мадонні заспівати з ним. З його сторони до мене це було негарно, але людина має на це повне право, я його не засуджую", — написав Кравченко.

Співак Андрій Кравченко на шоу "Говорить вся країна". Фото: скриншот

Нагадаємо, Олег Винник вперше сказав, що думає про свого "двійника" Андрія Кравченка. Також українців обурила зверхня поведінка Винника, який спробував виправдатися за втечу з України.