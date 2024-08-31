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Это было некрасиво — "Двойник" Олега Винника поставил его на место после скандального шоу

31 августа 2024 19:00
Антонина Завадская - Редактор
Андрей Кравченко отреагировал на пренебрежительные слова Олега Винника о дуэте — видео
Украинский певец Андрей Кравченко. Фото: instagram/andrii_kravch
Антонина Завадская - Редактор

Украинский певец Андрей Кравченко, которого фанаты сравнивают с артистом Олегом Винником, прокомментировал свое участие в проекте "Говорить вся країна". Он объяснил, зачем пошел на телешоу и почему предложил спеть дуэтом с "властелином волчиц".

Посвятил этой теме сообщение в Instagram.

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Андрей Кравченко не хочет петь в дуэте с Олегом Винником

Певец Андрей Кравченко уже больше года страдает от сравнений с артистом Олегом Винником, который покинул Украину с начала полномасштабного вторжения. Он согласился на участие в шоу "Говорить вся країна", чтобы наконец "расставить все точки над "i".

Он уверяет, что не забирал себе команду Винника. Он вообще не сотрудничает с экс-продюсером артиста Александром Горбенко. Единственная связь — это концертный директор Сергей Букшин. В прошлом он действительно работал на Винника.

"Мой нынешний концертный директор Сергей Букшин в свое время работал в команде Винника. Возможно, это вводит в заблуждение кого-то, что продюсер Винника — мой нынешний продюсер. Это не так! Работа концертного директора — организация мероприятий. Сергей на этом разбирается на все 100%, и грех это не применять в работе. А стратегические решения, касающиеся моего творчества, я принимаю лично, без указаний извне", — пояснил Кравченко.

Также Андрей Кравченко прокомментировал свое предложение Виннику спеть дуэтом. Оказывается, что он сказал это в ироническом контексте и действительно стремится не иметь ничего общего с артистом. В то же время его дерзкий ответ об "очереди" и "предложит Мадонне спеть" его огорчил.

"Я не хотел никакого дуэта. Я отношусь к творчеству Винника с уважением, потому что он в свое время действительно был весомой личностью для Украины. Фразу о дуэте я сказал, чтобы, возможно, было меньше сравнений меня к нему. Как он это воспринял — это уже другой разговор. Сказал, что якобы лучше предложит Мадонне спеть с ним. С его стороны ко мне это было некрасиво, но человек имеет на это полное право, я не осуждаю", — написал Кравченко. 

Певец Андрей Кравченко на шоу "Говорить вся країна". Фото: скриншот
Певец Андрей Кравченко на шоу "Говорить вся країна". Фото: скриншот

Напомним, Олег Винник впервые сказал, что думает о своем "двойнике" Андрее Кравченко. Также украинцев возмутило пренебрежительное поведение Винника, который попытался оправдаться за побег из Украины.

скандал Андрей Кравченко Олег Винник певец украинские звезды "Говорить Україна"

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