Олег Винник роздратував українців появою на телебаченні

Український співак Олег Винник. Фото: скриншот шоу "Говорить вся країна"

Український співак Олег Винник, який виїхав на початку війни до Німеччини вперше за три роки з'явився на українському телебаченні. Артист пояснив, чому довгий час не виходив на зв'язок із своїми шанувальниками. Українців роздратували виправдання виконавця.

Артист дав інтерв'ю у програмі "Говорить вся країна".

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У випуску шоу Олег Винник заявив, що нікуди не тікав і хоча всі три роки війни він був не публічним, він допомагав та допомагає нашим військовим. Артист заявив, що зник через проблеми зі здоров'ям, однак не розкрив свій діагноз. Нині артист заявив, що почувається добре та готується до світового турне.

Українці відреагували на появу артиста на телебаченні. Більшість користувачів соцмереж впевнені, що він втратив свою популярність в Україні.

"Не думаю, що Вінник збере в Україні такі аншлаги як раніше".

"Віник показав своє обличчя, яке розумні люди бачили давно, ще задовго до війни. Бридко слухати".

"Зніми корону, Олеже та проспись, неповага до людей в такому стані зʼявлятися на публіці!".

"Свою зраду Винник виразив своїм нервовим сміхом, а своєю поведінкою так сам себе принизив!".

Коментарі під інтерв'ю Винника. Фото: скриншот YouTube

Коментарі під інтерв'ю Винника. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, Олег Винник вперше прокоментував свій раптовий виїзд за кордон. Також військовий комедійно відреагував на звернення співака про "свіжий ковток повітря".