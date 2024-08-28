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Олег Винник вперше відреагував на творчість його "клона" Андрія Кравченка

28 серпня 2024 10:00
Антоніна Завадська - Редактор
Олег Винник розкритикував Андрія Кравченка, який нібито хоче зайняти його місце — відео
Український співак Олег Винник. Фото: скриншот шоу "Говорить вся країна"
Антоніна Завадська - Редактор

Співак Олег Винник після тривалої творчої та медійної паузи з'явився на телебаченні. Він прокоментував творчість Андрія Кравченка, якого українці охрестили "клоном" співака. Реакція Винника була жорстокою та, на думку телеведучого Олексія Суханова, дещо зверхньою. 

Співак дав інтерв'ю в ток-шоу "Говорить вся країна" з Олексієм Сухановим. 

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Олег Винник розкритикував Андрія Кравченка

Український телеведучий Олексій Суханов запитав співака Олега Винника, чи не переймається він через те, що інші артисти можуть зайняти його місце.  

У мережі ще від початку зникнення Винника вважають, що його нішу "улюбленця жінок" підкорив Андрій Кравченко. Він має схожий тембр голосу та навіть зовнішність. Однак, сам молодий артист спростовує ці чутки та запевняє, що йде своїм шляхом. 

Натомість Олег Винник, який перебуває у Німеччині, дуже гостро відреагував на запитання. Вважає, що його неможливо замінити.

"Мені абсолютно байдуже, хто і що говорить та видумує. Не потрібно займати чиюсь нішу. Будьте собою, знайдіть своє лице. І не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. Зрештою, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Комічних і не комічних. Дай Бог їм всього, що вони бажають. У мене часу немає розглядати, хто на мене схожий. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми будемо жити в мирі", — заявив Винник.

Співак Андрій Кравченко. Фото: скриншот шоу "Говорить вся країна"
Співак Андрій Кравченко. Фото: скриншот шоу "Говорить вся країна"

Навіть після цих слів Кравченко запропонував йому зробити дует, однак Винник не погодився.

"Я думаю краще було б звернутися до Мадонни або Дженніфер Лопес, то буде вдаліший дует. У них більше грошей", — сказав артист-втікач.

Нагадаємо, Олег Винник вперше прокоментував свій раптовий виїзд закордон. Також військовий комедійно відреагував на звернення співака про "свіжий ковток повітря".

Андрій Кравченко Олег Винник співак Олексій Суханов українські зірки "Говорить Україна"

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10:03 Потрапила під удар російського дрона — на Херсонщині постраждала померла у лікарні

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