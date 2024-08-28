Військовий Валентин Чернявський влучно висміяв Олега Винника

Український співак Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Нещодавно український співак Олег Винник, який з початку війни виїхав до Німеччини, роздратував військового. Захисник Валентин Чернявський записав свою відповідь артисту.

Відповідне відео захисник опублікував на своїй сторінці в Facebook.

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Український журналіст Валентин Чернявський, який нині захищає Україну на передовій, кумедно потролив Олега Винника. Співак в одному зі звернень до шанувальників передав українським бійцям "ковток свіжого повітря" з Німеччини.

Чернявський зняв короткий ролик, в якому начебто отримав той самий "ковток повітря". Військовий приймав "подарунок" від музиканта в протигазі й попрохав більше не передавати таких презентів бійцям.

Нагадаємо, у мережі показали рідкісний знімок Олега Винника. А також українці захейтили артиста після повернення до соцмереж.