Ветеран Олексій Притула прокоментував повернення Винника

Ветеран війни Олексій Притула. Фото: instagram.com/oleksa1981/

Український співак Олег Винник, який з початку війни виїхав з України та нині проживає у Німеччині, через тривалу перерву з'явився у соцмережах та анонсував вихід нової пісні. Багатьох українців роздратувала поява артиста, в тому числі і ветерана Олексія Притулу, який втратив ноги на фронті.

Про це військовий написав у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Винник записав для глядачів відео, на якому показався на балконі своєї квартири у Німеччині. На його кадрах, артист похизувався вирощеним власними руками врожаєм та нагадав про вихід своєї пісні "Мої люди". Виконавець поскаржився на прохолодну погоду і передав "ковток свіжого повітря" нашим захисникам.

"Дякую, мої люди, за вашу любов. Зараз стою на балконі, тут у мене маленький город: помідори, огірочки, тайський базилік. Як ви помітили, я стою в жилетці, у нас вітряно і навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги",— звернувся до аудиторії виконавець.

Звернення Олега Винника до шанувальників прокоментував ветеран Олексій Притула, відео із яким минулого місяця облетіло соцмережі. Після важкого поранення у вересні 2022 року, він переніс операцію, тривалу реабілітацію, став на протези та повернувся до роботи у ветклініці. Під час одного із прийомів його жорстко облаяв власник собаки, якого роздратувало те, що Олексій не встав під час огляду його улюбленця.

Притула відреагував на "повернення" Винника негативно. Його обурили слова артиста в адресу українських захисників.

"Вовчиця драна", — обурився ветеран.

Публікація Олексія Притули. Фото: instagram.com/oleksa1981/

Нагадаємо, у мережі показали рідкісний знімок Олега Винника. А також Винник не на жарт розлютив українців відео із Німеччини.