Винник роздратував українців новим відео

Співак Олег Винник. Фото: tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Український співак Олег Винник, який з початку війни виїхав з України та нині проживає у Німеччині, повернувся до соцмереж. Артист показав шанувальникам свій побут закордоном та викликав чергову хвилю хейту.

Відео він опублікував на своїй сторінці в TikTok.

Читайте також:

Винник показав, як вирощує томати у Європі

Артист поділився кадрами, на яких показав свій невеличкий балкон в квартирі у Німеччині. Він похизувався своїм врожаєм овочів та зелені, та поскаржився на місцеву погоду.

Винник нагадав про вихід своєї пісні "Мої люди" та заспівав декілька рядків із неї.

"Дякую, мої люди, за вашу любов. Зараз стою на балконі, тут у мене маленький город: помідори, огірочки, тайський базилік. Як ви помітили, я стою в жилетці, у нас вітряно і навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги",— звернувся до аудиторії виконавець.

Далеко не всі оцінили спів та врожай артиста. Багатьох користувачів соцмереж обурює той факт, що він залишив свою країну та людей, а зараз намагається заробити на українцях.

"Ким треба себе вважати, що навіть не реагувати на те що люди проти повернення? Така велич самого себе, це щось цікаве".

"Щур виліз із багажника".

"А коли ми стали твоїми?".

"Хлопці С ЗСУ завітають на концерт обов'язково послухати "пісеньок"".

"Гроші закінчуються, потрібно знову вовчиць України зібрать в концертних залах".

Коментарі під відео Олега Винника. Фото: tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Нагадаємо, у мережі показали рідкісний знімок Олега Винника. А також відома телеведуча висловилася з приводу виїзду артиста за межі України.