Винник разозлил украинцев новым видео

Певец Олег Винник. Фото: tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Украинский певец Олег Винник, который с начала войны выехал из Украины и ныне проживает в Германии, вернулся в соцсети. Артист показал поклонникам свой быт за границей и вызвал очередную волну хейта.

Видео он опубликовал на своей странице в TikTok.

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Артист поделился кадрами, на которых показал свой балкон в квартире в Германии. Он похвастался своим урожаем овощей и зелени, и пожаловался на местную погоду.

Винник напомнил о выходе своей песни "Мої люди" и спел несколько строк из нее.

"Спасибо, мои люди, за вашу любовь. Сейчас стою на балконе, здесь у меня маленький огород: помидоры, огурчики, тайский базилик. Как вы заметили, я стою в жилетке, у нас ветрено и даже сейчас становиться уже холодно. Хочу передать вам глоток свежего воздуха. Особенно нашим защитникам, нашим защитницам", — обратился к аудитории исполнитель.

Не все оценили пение и урожай артиста. Многих пользователи соцсетей возмущают тот факт, что он покинул свою страну и людей, а сейчас пытается заработать на украинцах.

"Кем надо себя считать, что даже не реагировать на то, что люди против возвращения? Такое величие самого себя, это что-то интересное".

"Крыса вылезла из багажника".

"А когда мы стали твоими?"

"Ребята С ВСУ приедут на концерт обязательно послушать "песенок"".

"Деньги заканчиваются, нужно снова волчиц Украины собрать в концертных залах".

Комментарии под видео Олега Винника. Фото: tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Напомним, в сети показали редкий снимок Олега Винника. А также известная телеведущая высказалась по поводу выезда артиста за пределы Украины.