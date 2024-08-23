Ветеран Алексей Притула прокомментировал возвращение Винника

Ветеран войны Алексей Притула. Фото: instagram.com/oleksa1981/

Украинский певец Олег Винник, который с начала войны выехал из Украины и ныне проживает в Германии, после длительного перерыва появился в соцсетях и анонсировал выход новой песни. Многих украинцев разозлило появление артиста, в том числе и потерявшего ноги на фронте ветерана Алексея Притулу.

Об этом военный написал в Stories на своей странице в Instagram.

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Винник записал для зрителей видео, на котором появился на балконе своей квартиры в Германии. На его кадрах артист похвастался выращенным собственными руками урожаем и напомнил о выходе своей песни "Мої люди". Исполнитель пожаловался на прохладную погоду и передал "глоток свежего воздуха" нашим защитникам.

"Спасибо, мои люди, за вашу любовь. Сейчас стою на балконе, здесь у меня маленький огород: помидоры, огурчики, тайский базилик. Как вы заметили, я стою в жилетке, у нас ветрено и даже сейчас делается уже холодно. Хочу передать вам глоток свежего воздуха. Особенно нашим защитникам, нашим защитницам", — обратился к аудитории исполнитель.

Обращение Олега Винника к поклонникам прокомментировал ветеран Алексей Притула, видео с которым в прошлом месяце облетело соцсети. После тяжелого ранения в сентябре 2022 года он перенес операцию, длительную реабилитацию, встал на протезы и вернулся к работе в ветклинике. Во время одного из приемов его жестко обругал владелец собаки, которого разозлило то, что Алексей не встал во время осмотра его любимца.

Притула отреагировал на "возвращение" Винника отрицательно. Его возмутили слова артиста в адрес украинских защитников.

"Волчица драная", — возмутился ветеран.

Публикация Алексея Притулы. Фото: instagram.com/oleksa1981/

Напомним, в сети показали редкий снимок Олега Винника. А также Винник не на шутку разозлил украинцев видео из Германии.